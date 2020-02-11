Госконтроль: семейные врачи получают больше средств, а требования к ним снижены

Госконтроль дал рекомендации для обеспечения своевременной диагностики и профилактики заболеваний, предоставления пациентам всех услуг, которые входят в компетенцию семейного врача, и сокращения числа направлений к врачам-специалистам в тех случаях, когда первичную помощь может оказать семейный врач.

Госконтроль считает, что Министерство здравоохранения должно продолжить начатую в этой сфере работу, тщательно следить за результатами изменений и искать новые решения для создания ориентированного на результат здравоохранения. Поэтому Госконтроль продлил срок выполнения рекомендаций ревизии до 1 сентября.

По словам государственного контролера Элиты Крумини, введенная Министерством здравоохранения методика оценки качества работы семейных врачей еще не может обеспечить выполнение начальной цели - улучшить уход за пациентами.

Начиная с 2018 года Министерство здравоохранения на 63% повысило капитационные деньги для семейных врачей, выплата в соответствии с ежегодной оценкой результатов работы увеличились на 56%, а также были увеличены тарифы за манипуляции, оплачиваемые семейным врачам. Однако, по мнению Госконтроля, нет оснований полагать, что доступ к медицинской помощи значительно улучшился.

В 2017 году Министерство здравоохранения внесло изменения в систему ежегодной оценки работы семейных врачей, значительно сократив количество критериев качества (с 13 до 8) и исключив такие показатели ухода за пациентами, как контроль скрининга онкологических заболеваний, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний и оценка состояния здоровья.

Теперь семейные врачи получают больше средств, а требования к ним снижены.

Если в 2015 году выплаты в соответствии с результатами ежегодной оценки работы семейных врачей составили почти 700 000 евро за 13 критериев качества, то в 2018 году, когда количество критериев качества сократилось на треть (до 8), семейным врачам было выплачено почти 2 млн евро или на 171% больше. В то же время результаты 2018 года показали, что новая система не обеспечивает достаточную мотивацию врачей, поскольку все восемь критериев оценки качества выполнили только 4% врачей, а 60% - менее половины всех критериев.

Кроме того, результаты опроса показали, что 36% семейных врачей по-прежнему считают эту систему сложной для понимания или вообще не ознакомились с ней, 32% врачей сосредотачиваются на целевых группах пациентов только тогда, когда наблюдается меньший приток других пациентов и на это остается время, а 18% врачей делают это эпизодически.