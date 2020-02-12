Ср, 12.02.2020
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Известная низкими ценами торговая сеть откроет в Латвии 15 магазинов

Магазин Pepco.

ФОТО: LETA

Действующая в странах Центральной и Восточной Европы сеть торговли одеждой и предметами домашнего обихода Pepco, которая в прошлом году открыла в странах Балтии 47 новых магазинов, в этом году планирует аналогичные темпы расширения и начала искать помещения для этих целей.

Как сказала BNS менеджер Pepco Lithuania по аренде и развитию в странах Балтии Альгина Юкнайте, результаты деятельности в регионе хорошие, поэтому планируется не снижать темпы расширения.

"Мы довольны результатами деятельности. В этом году намечено интенсивное расширение не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Темпы расширения мы не замедляем, они в этом году останутся интенсивными, поэтому мы постоянно будем искать подходящие для магазинов места", – сказала она.

В 2020 году компания планирует открыть 45 магазинов: 20 в Литве, 15 в Латвии и 10 в Эстонии.

По словам Юкнайте, сеть по-прежнему будет отдавать предпочтение городам с населением более семи тысяч человек, однако в основном ориентируется на те, в которых еще нет магазинов сети.

Менеджер Pepco Lithuania по операционной деятельности Александр Чикаидзе в прошлом году сказал BNS, что и финансовые результаты компании, и ее развитие в регионе вышли за рамки планов, поэтому в 2020 году в странах Балтии сеть намерена иметь 100 магазинов.

Чикаидзе не раскрыл, сколько сеть инвестировала в расширение в Балтийских странах.

Сеть действует в Балтии с конца 2017 года и сейчас у нее 80 магазинов.

В 2019 году в Литве открыто 24 магазина Pepco, 15 – в Латвии и восемь – в Эстонии.

Созданная в 2004 году сеть Pepco управляет более 1,8 тыс. магазинов в Европе.

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