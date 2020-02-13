Пьяный балаган в самолете закончился для женщины двумя годами тюрьмы

Инцидент произошел 22 июня прошлого года, когда самолет авиакомпании Jet2 находился в пути из Великобритании в Турцию.

В тот момент в самолете находились 206 человек.

26-летняя Хлоя Хейнс, которая была сильно пьяна, устроила в самолете основательный балаган. Женщина напала на стюардессу, а также пыталась открыть двери самолета с криком "Я вас всех убью!"

Инцидент завершился тем, что в воздух поднялись два истребителя британских ВВС, которые сопроводили самолет обратно в Лондон.

На этой неделе состоялся суд, на котором Хейнс была признана виновной в подвержении пассажиров самолета угрозе и избиении членов экипажа.

На суде женщина указала, что особо не помнит события того дня, так как употребляла и медикаменты, и алкоголь.

Однако свою вину она признала.

Как указали представители Jet2, в результате этого инцидента авиакомпании был нанесен ущерб в размере 86 000 фунтов.