Пьяный балаган в самолете закончился для женщины двумя годами тюрьмы

Гражданку Великобритании, которая пьяная буянила в самолете и во время полета пыталась открыть двери, приговорили к двум годам тюрьмы, сообщает ВВС.
Инцидент произошел 22 июня прошлого года, когда самолет авиакомпании Jet2 находился в пути из Великобритании в Турцию.
В тот момент в самолете находились 206 человек.
26-летняя Хлоя Хейнс, которая была сильно пьяна, устроила в самолете основательный балаган. Женщина напала на стюардессу, а также пыталась открыть двери самолета с криком "Я вас всех убью!"
Инцидент завершился тем, что в воздух поднялись два истребителя британских ВВС, которые сопроводили самолет обратно в Лондон.
На этой неделе состоялся суд, на котором Хейнс была признана виновной в подвержении пассажиров самолета угрозе и избиении членов экипажа.
На суде женщина указала, что особо не помнит события того дня, так как употребляла и медикаменты, и алкоголь.
Однако свою вину она признала.
Как указали представители Jet2, в результате этого инцидента авиакомпании был нанесен ущерб в размере 86 000 фунтов.
Авиакомпания также навсегда запретила Хейнс летать ее самолетами.