В субботу по восстановленной ж/д ветке в Реньге отправится первый груз

По этой ветке Lietuvos gelezinkeliai будет перевозить грузы нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva, сообщила компания. По словам ее представителя по связям с общественностью Томаса Дигайтиса, это будет состав из 45 вагонов, который доставит 2,7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов для внутреннего латвийского рынка. У латвийской границы груз будет передан предприятию Latvijas dzelzceļš, которое доставит его до Риги.

Работы на участке протяженностью 19 км обошлись литовской компании в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.

Полотно было разобрано более 10 лет назад, а работы по восстановлению завершились в конце декабря 2019 года.

Контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по куда более короткому пути. До этого времени ее возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.