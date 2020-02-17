Чековой лотерее в Латвии - полгода. Главные выводы о нововведении

В пресс-конференции приняли участие генеральный директор СГД Иева Яунземе и руководитель управления рисков налогового администрирования Наталья Филиппович.

С июля по декабрь прошлого года выплаченный в рамках чековой лотереи призовой фонд составил 138 800 евро, а в качестве дополнительных налоговых поступлений была получена вдвое большая сумма, сообщила журналистам Филиппович.

Она подчеркнула, что лотерея помогает укрепить культуру уплаты налогов и способствует пониманию предприятиями необходимости декларировать налоговые обязательства.

Таким образом, организация чековой лотереи в первые полгода оправдала себя.

В период с июля по декабрь прошлого года для участия в лотерее было зарегистрировано 9 274 824 чека, квитанции и билета.

Среднее количество участников лотереи в месяц составляло 82 608 человек.

Большинство чеков, зарегистрированных для участия в лотерее, были выданы в сфере розничной торговли, затем следуют предприятия общественного питания, оптовая торговля и производство продуктов питания.

Секторами, где было выявлено наибольшее количество несоответствий, являются розничная торговля и общественное питание.

Филиппович сообщила, что для участия в чековой лотерее за полгода были зарегистрированы чеки 18 153 коммерсантов, и велика вероятность, что на каждого зарегистрированного в Латвии налогоплательщика поступил хотя бы один чек.

Наиболее активно жители Латвии принимали участие в чековой лотерее в июле и августе прошлого года, а сейчас число ее участников стабилизировалось и составляет примерно 75 000 человек каждый месяц.

Тремя наиболее часто выявляемыми в рамках чековой лотереи нарушениями были декларация меньшей платы за товары и услуги, чем указано в чеке, недекларирование сделок или отсутствие зарегистрированных кассовым аппаратом доходов в декларациях налога на добавленную стоимость.

Встречались также случаи, когда чеки выдавались после приостановки хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Представитель СГД подчеркнула, что в результате чековой лотереи 126 налогоплательщиков подали уточненные декларации, а СГД собрала дополнительно 372 200 евро налогов.

Нарушения были констатированы в ходе 36 проведенных СГД тематических проверок, в результате чего были наложены штрафы на сумму 19 400 евро.

Как уже сообщал RUS.TVNET, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.