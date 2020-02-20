Японский любитель цветов - пёс Хачи - покорил пользователей Сети

Японский фотограф Масао Ишизуки со своей музой - собакой породы сиба-ину по кличке Хачи - вместе снимают красоту природы. Людям со всего мира полюбились его фотографии в соцсети Instagram. Стоит признать, что цветущие луга тускнеют перед счастливой мордой Хачи. Смотрите сами!
Масао фотографирует своего пса Хачи уже с 2012 года, а снимки с ним выкладывает в Instagram, поскольку "животное выделяется на фоне цветов и выглядит до смешного умным", сказал фотограф порталу Bored Panda.
За удивительным псом в социальных сетях следят более 18 тысяч пользователей.