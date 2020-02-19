Ср, 19.02.2020
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В Салацгриве очевидцы помогли задержать смертельно пьяного автоводителя

Полиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Жители Салацгривы заметили автомобиль, который очень странно ехал, и решили сообщить об этом в полицию. Автомобиль нашли на обочине, а водитель был в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 4,75 промилле. 

В полицию поступила информация, что стиль вождения мужчины, который едет в сторону Салацгривы по дороге Акменькални- Кекари, угрожает жизни других участников дорожного движения, сообщает LETA.

Проверить информацию отправился экипаж полиции. Указанный очевидцами автомобиль они нашли на обочине. За рулем находился мужчина без водительских прав какой-либо категории. Проверка на алкоголь показала 4,75 промилле. 

Полиция приносит благодарность людям, которые сообщили о пьяном водителе, тем самым, предотвратив возможную трагедию на дороге. 

Стоит отметить, что степень опьянения 4-5 промилле характеризуется полной потерей контроля, нарушением дыхания и сердцебиения, а также может привести к летальному исходу. 

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