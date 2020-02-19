В Салацгриве очевидцы помогли задержать смертельно пьяного автоводителя

В полицию поступила информация, что стиль вождения мужчины, который едет в сторону Салацгривы по дороге Акменькални- Кекари, угрожает жизни других участников дорожного движения, сообщает LETA.

Проверить информацию отправился экипаж полиции. Указанный очевидцами автомобиль они нашли на обочине. За рулем находился мужчина без водительских прав какой-либо категории. Проверка на алкоголь показала 4,75 промилле.

Полиция приносит благодарность людям, которые сообщили о пьяном водителе, тем самым, предотвратив возможную трагедию на дороге.