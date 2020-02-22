Мекка для любителей пива: девять европейских фестивалей на любой вкус

Mežpils alus предлагает выбор из девяти пивных мероприятий на любой вкус, которые стоит посетить в Европе.

Это прекрасная возможность познакомиться с лучшими в мире сортами пива, открыть для себя новые пивные вкусы и их совместимость с различными блюдами, узнать о процессе изготовления пива, его истории и, возможно, даже почерпнуть вдохновение для приготовления пива собственными силами.

1. Mikkeller Beer Celebration, Копенгаген, Дания (8-9 мая)

Копенгагенский фестиваль, который проходит уже девятый год, стал одним из важнейших событий пивной индустрии и в кругу знатоков пива уже не вызывает вопросов. Это место, где можно узнать о последних тенденциях в пивной отрасли, увидеть самые сумасшедшие эксперименты и попробовать самые редкие сорта пива.

Официальный сайт фестиваля: www.mbcc.dk

2. Oktoberfest, Мюнхен, Германия (19 сентября - 4 октября)

Если вы хотите почувствовать, что пиво нравится действительно многим и очень разным людям со всего мира, смело можете отправляться в Германию.

Oktoberfest с 6 миллионами посетителей в год является крупнейшим, самым продолжительным и самым старым пивным фестивалем в мире.

Немецкий город Мюнхен почти на целый месяц становится меккой для любителей пива, собирая миллионы туристов со всего мира.

Официальный сайт фестиваля: www.muenchen.de

3. Бельгийский пивной уикенд, Брюссель, Бельгия (4-6 сентября)

Во время ежегодного бельгийского пивного уикенда главная площадь Брюсселя превращается в рай для любителей пива. Часть людей со всего мира считает, что лучшее пиво родом из Бельгии, и именно этому посвящен этот праздник.

На фестивале можно отведать более 350 различных видов пильзнера, трапписта и других традиционных бельгийских сортов пива.

Официальный сайт фестиваля: http://www.belgianbrewers.be

4. Фестиваль пильзнера, Пльзень, Чехия (5 октября)

Во время фестиваля отмечается день рождения традиционного чешского пива Pilsner Urquell, который был официально зафиксирован 5 октября 1842 года. Фестиваль выделяется тем, что, помимо наслаждения пивом, посетители могут попробовать свои силы в пивоварении.

Официальный сайт фестиваля: www.pilsen.eu

5. Лондонский фестиваль крафтового пива (7-9 августа), Лондон, Великобритания

Лондонский фестиваль предлагает не только широкий и разнообразный выбор пива, но и блюда лучших ресторанов города, а также концерты всемирно известных музыкантов.

В этом году фестиваль будет еще более особенным, так как он будет перенесен в уникальное лондонское место - Tobacco Dock. Это современное и популярное место для проведения мероприятий, расположенное в портовых зданиях 19-го века, которое является выдающимся шедевром промышленной архитектуры. Это место стало одной из икон восточного Лондона.

Официальный сайт фестиваля: https://londoncraftbeerfestival.co.uk