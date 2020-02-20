Чт, 20.02.2020
В основном напирали на то, что я весь из себя такой ботаник, дрыщ, хлюпик и из-за длинных волос говорили типа: "Пацан, да тебя там изнасилуют, потому что ты с длинными волосами". Вот что-то такое. Тяжело было. Андрей Баршай, обвиняемый по "московскому делу"

Контрольный пакет Victoria's Secret продан за 525 миллионов долларов

Подиум Victoria's Secret

ФОТО: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Контрольный пакет американского производителя женской одежды и продуктов за уходом Victoria's Secret продан примерно за 525 миллионов долларов (486 миллионов евро), сообщил в четверг прошлый владелец контрольного пакета акций L Brands.

Инвестиционное предприятие Sycamore Brands приобрело 55% акций Victoria's Secret, а в собственности L Brands осталось 45% акций.

В последние годы Victoria's Secret пережило падение объема продаж, кроме того, предприятие охватил скандал в связи с его владельцем Лесом Векснером. У него были связи с покончившим с собой в тюремной камере американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в поставке несовершеннолетних проституток выдающимся личностям.

После завершения сделки продажи Victoria's Secret Векснер ушел с должности главы предприятия и в дальнейшем будет почетным председателем совета по контролю за компанией.

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