Контрольный пакет Victoria's Secret продан за 525 миллионов долларов

Контрольный пакет американского производителя женской одежды и продуктов за уходом Victoria's Secret продан примерно за 525 миллионов долларов (486 миллионов евро), сообщил в четверг прошлый владелец контрольного пакета акций L Brands.
Инвестиционное предприятие Sycamore Brands приобрело 55% акций Victoria's Secret, а в собственности L Brands осталось 45% акций.
В последние годы Victoria's Secret пережило падение объема продаж, кроме того, предприятие охватил скандал в связи с его владельцем Лесом Векснером. У него были связи с покончившим с собой в тюремной камере американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в поставке несовершеннолетних проституток выдающимся личностям.
После завершения сделки продажи Victoria's Secret Векснер ушел с должности главы предприятия и в дальнейшем будет почетным председателем совета по контролю за компанией.