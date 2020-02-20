Контрольный пакет Victoria's Secret продан за 525 миллионов долларов

В последние годы Victoria's Secret пережило падение объема продаж, кроме того, предприятие охватил скандал в связи с его владельцем Лесом Векснером. У него были связи с покончившим с собой в тюремной камере американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в поставке несовершеннолетних проституток выдающимся личностям.