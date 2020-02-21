Минземледелия против математического подхода к сокращению числа работников

Как сообщил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, утвержденный правительством в 2017 году план реформ госуправления, предусматривающий в течение ближайших лет сократить штат госуправления на 6%, еще не выполнен четырьмя министерствами - Министерством культуры, Министерством экономики, Министерством земледелия и Министерством охраны среды и регионального развития.

"На наш взгляд, математический рубеж [сократить количество сотрудников на 6%] не является правильным. Если кто-то ответственно выполняет свою работу и уже максимально эффективизировал свои расходы, а другой этого не сделал, то внедрение линейного подхода наносит значительный ущерб", - заявил Эглитис.

По его словам, необходимо учитывать различные факторы, которые определяют количество работников в конкретном учреждении. "Если мы выбираем математический подход к этому делу, то кто возьмет на себя ответственность, например, за не проведенные проверки Продовольственно-ветеринарной службы или за вспышки заболеваний?" - риторически спросил он.

В то же время Эглитис подчеркнул, что Министерство земледелия привержено осуществлению утвержденной реформы госуправления.