Отозвана лицензия у кредитного кооператива, который проработал более 20 лет

Лицензия была аннулирована на основании решения, принятого на общем собрании членов Салской кооперативной сберегательной кассы.

В Банке Латвии отмечают, что у Салской кооперативной сберегательной кассы нет обязательств перед вкладчиками.

В 2024 году Салская кооперативная сберегательная касса работала с убытками в размере 1493 евро. По данным Firmas.lv, в конце прошлого года ее активы составляли 23 934 евро.

На конец прошлого года Салская кооперативная сберегательная касса выдала кредиты на сумму 12 077 евро, а объем привлеченных вкладов составил 11 814 евро.

Салская кооперативная сберегательная касса получила лицензию на деятельность в 2001 году.

В Латвии продолжает работать 21 кооперативная сберегательная касса. Они создаются на основе территориального принципа, общности интересов или по месту работы.