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Отозвана лицензия у кредитного кооператива, который проработал более 20 лет

Наличные деньги. Иллюстративное фото

Комитет по надзору Банка Латвии принял решение аннулировать выданную Салской кооперативной сберегательной кассе лицензию на деятельность сберегательной кассы, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Лицензия была аннулирована на основании решения, принятого на общем собрании членов Салской кооперативной сберегательной кассы.

В Банке Латвии отмечают, что у Салской кооперативной сберегательной кассы нет обязательств перед вкладчиками.

В 2024 году Салская кооперативная сберегательная касса работала с убытками в размере 1493 евро. По данным Firmas.lv, в конце прошлого года ее активы составляли 23 934 евро.

На конец прошлого года Салская кооперативная сберегательная касса выдала кредиты на сумму 12 077 евро, а объем привлеченных вкладов составил 11 814 евро.

Салская кооперативная сберегательная касса получила лицензию на деятельность в 2001 году.

В Латвии продолжает работать 21 кооперативная сберегательная касса. Они создаются на основе территориального принципа, общности интересов или по месту работы.

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