Глава Центробанка: Латвия продолжит начатые перемены в финансовом секторе

Как сообщили агентству в Банке Латвии, Казакс отмечает, что оценка прогресса Латвии в борьбе с отмыванием денег со стороны международных организаций FATF и Moneyval, безусловно, является положительным сигналом.

"Прозрачный, устойчивый и безопасный финансовый сектор нужен в первую очередь нам самим, и это должно стать новой реальностью", — сказал руководитель Банка Латвии.

По его словам, упорядочение финансового сектора положительно повлияет на развитие народного хозяйства Латвии, его устойчивость к шокам. В дальнейшем Комиссия рынка финансов и капитала и Служба финансовой разведки должны будут интенсивно работать, чтобы совместно с финансовым сектором прийти к единому понимаю AML, что в то же время не препятствовало бы предпринимательству, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом, сказал Казакс.

Он добавил, что Латвия по этой проблеме ожидает дискуссий на европейском уровне, "чтобы не только в Латвии, Балтии и Скандинавии, но и по всей Европе произошли бы важные перемены в обеспечении прозрачности финансового сектора".