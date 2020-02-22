Вс, 23.02.2020
Сначала Путин съел бутерброды с колбасой, потом - с сыром, в конце концов дошло дело и до тульского пряника, который вообще где-то там в стороне стоял. "Летописец Путина" о визите президента РФ в Тулу

Новые вводные: предвыборная гонка-2020 в США

Дональд Трамп. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • Что общего у Кремля и джазового оркестра?
  • Как в предвыборной гонке-2020 в США разыграют карту "интуитивного либерализма" Трампа?
  • Специальный гость – политолог Иван Крастев.

Видео: Итоги| 22.02.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

 

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