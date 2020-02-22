Новые вводные: предвыборная гонка-2020 в США

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Что общего у Кремля и джазового оркестра?
- Как в предвыборной гонке-2020 в США разыграют карту "интуитивного либерализма" Трампа?
- Специальный гость – политолог Иван Крастев.
Видео: Итоги| 22.02.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.