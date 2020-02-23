Следуя опыту других стран, Latvijas Pasts предлагает новую услугу

Ранее отслеживание посылки было возможным только для зарегистрированных или заказных посылок, которые выдавались получателям под подпись. Это дорогая услуга, по сравнению с простым оформлением посылки.

Новая услуга предусматривает отслеживание посылки, что позволит клиентам в электронной среде видеть путь своей посылки, а выдача будет такой же, как у простых посылок - доставка в почтовый ящик или в почтовое отделение в случае, если размер посылки не допускает размещение в почтовом ящике. Соответственно и цена услуги будет ниже, чем у зарегистрированных или заказных посылок.

Таким образом, в дальнейшем клиент, посылая простые посылки - письма, посылки с документами или мелкими предметами - внутри страны или в одну из 37 стран, сможет выбрать дополнительную услугу "Отслеживание посылки".

Оформленным таким образом посылкам присваивается номер и штрихкод как у зарегистрированных, заказных или застрахованных посылок, что позволяет в электронное среде проследить за путем посылки, однако новая услуга не предусматривает выдачу посылки под подпись, что по-прежнему будет относиться только к зарегистрированным, заказным или застрахованным посылкам.

Факт доставки посылки почтальоны будут фиксировать в своих смартфонах, и это будет отражаться в системе отслеживания.