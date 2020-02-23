Следуя опыту других стран, Latvijas Pasts предлагает новую услугу

Latvijas Pasts, как и некоторые другие почтовые предприятия, начал предлагать новую услугу - отслеживание посылки без выдачи под подпись, узнал портал TVNET на предприятии.
Ранее отслеживание посылки было возможным только для зарегистрированных или заказных посылок, которые выдавались получателям под подпись. Это дорогая услуга, по сравнению с простым оформлением посылки.
Новая услуга предусматривает отслеживание посылки, что позволит клиентам в электронной среде видеть путь своей посылки, а выдача будет такой же, как у простых посылок - доставка в почтовый ящик или в почтовое отделение в случае, если размер посылки не допускает размещение в почтовом ящике. Соответственно и цена услуги будет ниже, чем у зарегистрированных или заказных посылок.
Таким образом, в дальнейшем клиент, посылая простые посылки - письма, посылки с документами или мелкими предметами - внутри страны или в одну из 37 стран, сможет выбрать дополнительную услугу "Отслеживание посылки".
Оформленным таким образом посылкам присваивается номер и штрихкод как у зарегистрированных, заказных или застрахованных посылок, что позволяет в электронное среде проследить за путем посылки, однако новая услуга не предусматривает выдачу посылки под подпись, что по-прежнему будет относиться только к зарегистрированным, заказным или застрахованным посылкам.
Факт доставки посылки почтальоны будут фиксировать в своих смартфонах, и это будет отражаться в системе отслеживания.
Так как поставка посылки происходит без подписи о выдаче, стоимость этой услуги будет ниже чем у зарегистрированных, заказных или застрахованных посылок.