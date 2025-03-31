Из-за отключения NordBalt в Латвии резко выросли цены на электроэнергию

Latvenergo объясняет, что отключение NordBalt 30 марта вызвало резкое расхождение цен: пока в странах Балтии цена составляла 108,17 евро за МВтч, в южном регионе Швеции (SE4) - лишь 17,91 евро. Из-за недоступности соединения NordBalt Балтия в данный момент не получает электроэнергию из Швеции.

Представители Министерства климата и энергетики ранее сообщили, что, согласно первоначальной информации, причиной сбоя стала технологическая неисправность на когенерационной станции Nybro в Швеции. Планируется, что соединение будет восстановлено до 2 апреля, однако сроки могут быть скорректированы.

На прошлой неделе рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве увеличилась на 70%, достигнув 104,75 евро за МВтч, а в Эстонии - на 74%, составив 106,02 евро за МВтч.

Тем временем, системная цена снизилась на 16%, до 25,02 евро за МВтч. Для сравнения, в Польше средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе составила 104,25 евро за МВтч.

В странах Балтии на прошлой неделе преобладала маловетреная погода, в результате чего выработка электроэнергии на ветряных станциях сократилась на 47% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, выработка на солнечных станциях упала на 24%. Это отразилось на общем объеме выработки в регионе, который снизился на 14%, ухудшив соотношение производства и потребления электроэнергии.