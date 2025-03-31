На фоне отключения литовско-шведского электроэнергетического интерконнектора NordBalt, на каскаде гидроэлектростанций (ГЭС) Даугавы электричество сейчас в основном производится в дневное время - таким образом Latvenergo стремится сдержать рост цен в часы наибольшего спроса, сообщили представители компании.
Из-за отключения NordBalt в Латвии резко выросли цены на электроэнергию
Режим работы ГЭС на Даугаве определяется уровнем воды в реке - ресурсе ограниченном, поэтому выработка электроэнергии распределяется стратегически в рамках суток, исходя из доступного объема.
Если бы электричество вырабатывалось, к примеру, ночью, это увеличило бы разницу между минимальными и максимальными значениями в течение суток, что, в свою очередь, привело бы к повышению затрат для потребителей, поясняет компания.
В субботу, 29 марта, произошел незапланированный сбой в работе NordBalt, в результате чего в понедельник средняя рыночная цена электроэнергии в латвийском торговом регионе биржи Nord Pool существенно выросла - до 309 евро за мегаватт-час (МВтч), или 30,9 цента за киловатт-час (кВтч), согласно данным биржи.
Уже в воскресенье средняя цена на электроэнергию в Латвии составила 108,17 евро за МВтч, или 10,82 цента за кВтч, по сравнению со средней ценой 34,53 евро за МВтч (3 цента за кВтч) в субботу.
В течение понедельника в Латвии почасовая цена электроэнергии колебалась от 88,19 евро за МВтч (0,09 евро за кВтч) до 773 евро за МВтч, что составляет 77,3 цента за кВтч.
Latvenergo объясняет, что отключение NordBalt 30 марта вызвало резкое расхождение цен: пока в странах Балтии цена составляла 108,17 евро за МВтч, в южном регионе Швеции (SE4) - лишь 17,91 евро. Из-за недоступности соединения NordBalt Балтия в данный момент не получает электроэнергию из Швеции.
Представители Министерства климата и энергетики ранее сообщили, что, согласно первоначальной информации, причиной сбоя стала технологическая неисправность на когенерационной станции Nybro в Швеции. Планируется, что соединение будет восстановлено до 2 апреля, однако сроки могут быть скорректированы.
На прошлой неделе рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве увеличилась на 70%, достигнув 104,75 евро за МВтч, а в Эстонии - на 74%, составив 106,02 евро за МВтч.
Тем временем, системная цена снизилась на 16%, до 25,02 евро за МВтч. Для сравнения, в Польше средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе составила 104,25 евро за МВтч.
В странах Балтии на прошлой неделе преобладала маловетреная погода, в результате чего выработка электроэнергии на ветряных станциях сократилась на 47% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, выработка на солнечных станциях упала на 24%. Это отразилось на общем объеме выработки в регионе, который снизился на 14%, ухудшив соотношение производства и потребления электроэнергии.
В то же время в Северных странах на цены повлияло потепление - температура воздуха была на три градуса выше климатической нормы. Это привело к снижению потребления электроэнергии на 4% и улучшению баланса между производством и потреблением, информирует Latvenergo.
В регионе Nord Pool общее потребление электроэнергии составило 8286 гигаватт-часов (ГВтч), а производство - 9103 ГВтч.
Общий потреблённый объем электроэнергии в странах Балтии сократился на 1%, составив 500 ГВтч. В Латвии было потреблено 127 ГВтч - на 1% меньше, чем неделей ранее. В Эстонии - 146 ГВтч (снижение на 4%), в то время как в Литве потребление выросло на 2% и достигло 227 ГВтч.
Объем выработки электроэнергии в странах Балтии снизился на 14%, составив 389 ГВтч. В Латвии производство увеличилось на 15%, достигнув 118 ГВтч. В Эстонии упало на 14% - до 100 ГВтч, а в Литве - на 27%, до 171 ГВтч.
На прошлой неделе соотношение выработки и потребления электроэнергии составляло:
- в Латвии - 93%,
- в Эстонии - 68%,
- в Литве - 76%.
В целом по Балтии было произведено 78% от объема потребленной электроэнергии.
Ранее сообщалось, что 25 декабря 2024 года было зафиксировано повреждение межгосударственного соединения EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. По данным оператора энергосистемы Финляндии, ремонтные работы продлятся до 1 августа. Таким образом, из общей установленной мощности интерконнекторов Финляндия–Эстония (1016 МВт) в распоряжении остаются лишь 358 МВт - пропускная способность EstLink 1, что серьезно ограничивает импорт электроэнергии из Северных стран.
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