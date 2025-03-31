Наблюдаемый в настоящее время рост заработной платы в государственной службе, который превышает установленный правительством лимит в 2,6%, в основном связан с обязательством Кабинета министров обеспечить конкурентоспособный уровень оплаты труда в стратегически важных отраслях - в частности, в системе внутренних дел и Управлении мест заключения (IeVP), сообщили агентству LETA в Министерстве финансов (FM).
В министерстве пояснили, что на эти цели направлены 88 миллионов евро из общей суммы почти в 94 миллиона евро, выделенной на повышение оплаты труда в различных структурах.
Правительство, реагируя на стремительный рост затрат на оплату труда в государственном секторе, ранее взяло на себя обязательство ограничить увеличение фонда оплаты труда в 2025 году до 2,6%. Однако Совет по фискальной дисциплине сообщил, что в феврале расходы на зарплаты выросли на 4,5%, а совокупный рост за 2025 год составил уже 3,3%.
Министерство финансов подчеркивает, что повышение зарплат сотрудников сектора внутренних дел, включая работников Налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID), стало одной из наиболее затратных статей бюджета. Основной причиной этого шага называется необходимость решить проблему нехватки кадров, обеспечить оплату труда, соответствующую условиям работы, и тем самым способствовать сохранению опытных специалистов и привлечению новых сотрудников в службы.
Учитывая особенности работы этих структур и большое количество работников, именно этот фактор оказал наибольшее влияние на общий рост расходов на зарплаты, пояснили в FM.
Среди основных решений правительства в ходе подготовки бюджета, повлиявших на увеличение фонда оплаты труда по основным функциям государства, FM выделяет следующие:
- 88 002 658 евро - на повышение зарплат сотрудников системы внутренних дел и Управления мест заключения, имеющих специальные звания, а также сотрудников Налоговой и таможенной полиции VID (повышение на 10% и введение новой надбавки за службу);
- 2 465 250 евро - на усиление базовых функций Службы неотложной медицинской помощи, включая готовность к чрезвычайным ситуациям;
- 838 554 евро - на передачу функции конвоирования арестованных и осужденных лиц от Государственной полиции к Министерству юстиции;
- 889 415 евро - на обеспечение потенциала Центра кризисного управления;
- 925 406 евро - на обеспечение конкурентоспособной оплаты труда в судебной системе;
- 132 063 евро - на индексацию зарплат сотрудников Совета по конкуренции;
- 208 069 евро - на укрепление потенциала Государственного контроля в области публичных аудитов, с акцентом на развитие человеческого капитала и IT;
- 128 235 евро - на поддержание системы конкурентоспособной оплаты труда в Верховном суде;
- 36 929 евро - на повышение ежемесячной зарплаты сотрудников Государственной инспекции по защите данных;
- 33 550 евро - на укрепление потенциала Совета общественных электронных СМИ;
- 17 548 евро - на обеспечение полноценного медицинского страхования для сотрудников Верховного суда;
- 21 230 евро - на защиту латвийского информационного пространства и усиление административного потенциала Национального совета по электронным СМИ.
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