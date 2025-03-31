В министерстве пояснили, что на эти цели направлены 88 миллионов евро из общей суммы почти в 94 миллиона евро, выделенной на повышение оплаты труда в различных структурах.

Правительство, реагируя на стремительный рост затрат на оплату труда в государственном секторе, ранее взяло на себя обязательство ограничить увеличение фонда оплаты труда в 2025 году до 2,6%. Однако Совет по фискальной дисциплине сообщил, что в феврале расходы на зарплаты выросли на 4,5%, а совокупный рост за 2025 год составил уже 3,3%.

Министерство финансов подчеркивает, что повышение зарплат сотрудников сектора внутренних дел, включая работников Налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID), стало одной из наиболее затратных статей бюджета. Основной причиной этого шага называется необходимость решить проблему нехватки кадров, обеспечить оплату труда, соответствующую условиям работы, и тем самым способствовать сохранению опытных специалистов и привлечению новых сотрудников в службы.