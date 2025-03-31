Государству предстоит выплатить одному частному лицу компенсацию в размере 11 571 евро за денежные средства, поврежденные в ходе проведения судебной экспертизы в рамках уголовного процесса.
Во время экспертизы испорчены 11 500 евро - пострадавшему выплатят компенсацию
Как подтвердили агентству LETA в прокуратуре, 16 июня 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело по подозрению в совершении преступного деяния. В ходе обыска в рамках этого уголовного производства у частного лица были изъяты наличные деньги - 12 000 долларов США.
По делу была назначена дактилоскопическая экспертиза с целью установить наличие пригодных к идентификации отпечатков пальцев или ладоней купюр из числа изъятых. В результате проведения экспертизы денежные знаки были повреждены - их обработали с применением нингидриновой методики.
Согласно информации, предоставленной Государственным бюро судебных экспертиз, исследование долларов США проводилось в соответствии с методикой, зарегистрированной в Совете судебных экспертов и аккредитованной Латвийским национальным бюро аккредитации. Методика поиска отпечатков пальцев с помощью нингидрина соответствует действующим правовым нормам.
Тем не менее было установлено, что в результате законных следственных действий лицу причинен имущественный ущерб, отметили в прокуратуре.
Во избежание нарушения гарантированного Конституцией права на собственность прокуратура обратилась в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть вопрос и направить его на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров - с целью выделения из резервного фонда средств в размере 11 571,84 евро для компенсации ущерба, причиненного в ходе уголовного процесса.
Согласно публично доступной информации, проект решения правительства о выплате компенсации уже подготовлен.
Указанный в проекте решения номер уголовного дела позволяет предположить, что речь идет о деле против психиатра Рижского центра психиатрии и наркологии Марины Лосевич, обвиняемой в получении денег и бутылки алкоголя. По данным судебного календаря, слушание дела назначено в Рижском городском суде на 9 апреля.
В то же время прокуратура заявила агентству LETA, что компенсация предназначена лицу, которое в данный момент не имеет никакого процессуального статуса в рамках этого уголовного дела. Более подробных комментариев о личности пострадавшего в прокуратуре не предоставили.
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