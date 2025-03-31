Во время экспертизы испорчены 11 500 евро - пострадавшему выплатят компенсацию

Как подтвердили агентству LETA в прокуратуре, 16 июня 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело по подозрению в совершении преступного деяния. В ходе обыска в рамках этого уголовного производства у частного лица были изъяты наличные деньги - 12 000 долларов США.

По делу была назначена дактилоскопическая экспертиза с целью установить наличие пригодных к идентификации отпечатков пальцев или ладоней купюр из числа изъятых. В результате проведения экспертизы денежные знаки были повреждены - их обработали с применением нингидриновой методики.

Согласно информации, предоставленной Государственным бюро судебных экспертиз, исследование долларов США проводилось в соответствии с методикой, зарегистрированной в Совете судебных экспертов и аккредитованной Латвийским национальным бюро аккредитации. Методика поиска отпечатков пальцев с помощью нингидрина соответствует действующим правовым нормам.

Тем не менее было установлено, что в результате законных следственных действий лицу причинен имущественный ущерб, отметили в прокуратуре.