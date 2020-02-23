Политики договорились строить концертный зал на частной земле

Запланированный в жирные года проект концертного зала ценой в 120 миллионов евро на дамбе АВ в прошлом году был признан слишком дорогим. Лучшей земли у государства не нашлось, денег на строительство нет. Сейчас партнеры по коалиции договорились, что построят концертный зал на частной земле и потом постепенно выкупят. План совпадает с предложением, которое неполный год назад Минкульту предложило семейное предприятие Шкеле.

Жирные годы перед финансовым кризисом. Премьер - Айгар Калвитис. Представляемая им "Народная партия" крепка, влияние ее основателя Шкеле в политике - огромно.

Из "народников" - и министр культуры Хелена Демакова. Она обещает реализовать в Риге три мегапроекта. Национальную библиотеку, концертный зал и музей современного искусства. Для этого Минкульт основал агентство Jaunie trīs brāļi.

Скрываясь за иностранными фирмами, Шкеле и министр сообщения Айнар Шлесерс начинают хозяйничать в Рижском порту. Предприятия политиков получают землю на Андрейосте и Андрейсале. Там решают построить одного из трех братьев Демаковой - художественный музей.

Осенью 2008 года кризис оборвал "жирные годы", все проекты нужно остановить.

Однако в последний рабочий день Jaunie trīs brāļi заключает договор на 9 миллионов о проектировании акустического концертного зала.

Идея архитектора Андиса Силиса о концертном зале - наследие тех времен.

Строительство зала на дамбе АВ обошлось бы в 120 миллионов евро. В последние годы Министерство культуры рассматривало и Торнякалнс и район Сканстес. Все три варианта могли получить небольшое финансирование от ЕС. Остальное Минкульт хотел получить при публичном частном партнерстве. Это означало бы, что концертный зал построит частное предприятие, а государство - выкупит.

Для анализа честного партнерства Министерство культуры в 2017 году наняло аудиторов PricewaterhouseCoopers.

Их выводы были печальны - строить только на принадлежащей государству земле, так как покупать у одного частного партнера и землю, и здание, и обслуживание зала кажется слишком непрозрачным, и в международной практике так не поступают.

Минкульт хочет, чтобы концертный зал был в центре. Отброшены принадлежащие Рижской думе дамба АБ и Дом конгрессов. Других вариантов муниципальной или государственной земли нет. Прошлой весной в Министерство культуры обратилось предприятие Privāto aktīvu pārvalde.

Это фирма, принадлежащая семье экс-политика Шкеле. Она предложила подарить государству землю на Андрейосте у Даугавы для строительства зала. В июне предложение изменилось. Предприятие нашло строителя из Франции и предлагает сам зал и построить.

В июле в должность вступил очередной министр культуры. Спустя три дня после того, как Наурис Пунтулис стал министром, коалиционные партии собрались, чтобы продвинуть проект концертного зала. Это назвали комитетом по развитию концертного зала. Выслушали предприятие Шкеле и фирму Merks, которая предложила землю на улице Сканстес. В декабре комитет договорился, что концертный зал будет построен на частной земле.

Чтобы строить за частные деньги, это не обязательно надо делать на частной земле. Внезапное решение в пользу частной земли вызывает подозрение в лоббировании проекта Шкеле, так как его предприятие пытается убедить государство активнее всего.