Зарплата ниже 450 евро в месяц — у каждого четвертого латвийца

Из них 116 тыс. человек или 14,4% в 2019 году получали минимальную заработную плату или меньше, что на 2,5 процентного пункта меньше, чем в 2018 году (16,9%). В прошлом году минимальная заработная плата в Латвии составляла 430 евро до уплаты налогов.

В 2019 году больше всего работников с низкими зарплатами по-прежнему было в Латгале - 23,6% работающих получали минимальную заработную плату или меньше.

В свою очередь 34% (в 2018 году - 34,4%) на основном месте работы получали нетто-зарплату в размере 450,01-700 евро, 29,9% (25,7%) работников получали зарплату в размере 700,01-1400 евро, а 5,3% (4,1%) - в размере 1400,01 евро и больше.

По данным ЦСУ, в 2019 году заработная плата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, декретным отпуском, тем, что работа была начата недавно, и т.д.) или была начислена, но не выплачена 2,7% (год назад - 2,6%) жителям Латвии. В свою очередь 2,3% (год назад - 2,7%) работников не захотели называть размер своей зарплаты.