Фермеры перекрыли улицы: они против присоединения к Валке

Главные улицы в Стренчи оказались полностью парализованы: местные фермеры устроили акцию протеста против присоединения региона к Валке и вывели на улицы около 50-70 единиц тяжелой техники, сообщает LETA.
Протестующие крестьяне требуют от Сейма Латвии отмены решения об административном присоединении края к Валке. В руках они держат плакаты с надписями "Руки прочь!", "Гауя тоже течет в Валмиеру!" и другими лозунгами.
Участников акции уже поддержали фермеры из Лимбажи и Кримулды.
Как отметил глава местного самоуправления Янис Петерсонс,
акция проводится потому, что политики не прислушиваются к мнению жителей и игнорируют критерии, принятые Министерством среды и регионального развития.
По словам протестующих, в случае, если политики к ним не прислушаются, подобные акции будут организовываться и в будущем и будут носить еще более радикальный характер.