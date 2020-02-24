Фермеры перекрыли улицы: они против присоединения к Валке

Протестующие крестьяне требуют от Сейма Латвии отмены решения об административном присоединении края к Валке. В руках они держат плакаты с надписями "Руки прочь!", "Гауя тоже течет в Валмиеру!" и другими лозунгами.

Участников акции уже поддержали фермеры из Лимбажи и Кримулды.

Как отметил глава местного самоуправления Янис Петерсонс,

акция проводится потому, что политики не прислушиваются к мнению жителей и игнорируют критерии, принятые Министерством среды и регионального развития.