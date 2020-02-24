Пн, 24.02.2020
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Фермеры перекрыли улицы: они против присоединения к Валке

ФОТО: Twitter @UldisAbolins

Главные улицы в Стренчи оказались полностью парализованы: местные фермеры устроили акцию протеста против присоединения региона к Валке и вывели на улицы около 50-70 единиц тяжелой техники, сообщает LETA.

Протестующие крестьяне требуют от Сейма Латвии отмены решения об административном присоединении края к Валке. В руках они держат плакаты с надписями "Руки прочь!", "Гауя тоже течет в Валмиеру!" и другими лозунгами.

Участников акции уже поддержали фермеры из Лимбажи и Кримулды.

Как отметил глава местного самоуправления Янис Петерсонс,

акция проводится потому, что политики не прислушиваются к мнению жителей и игнорируют критерии, принятые Министерством среды и регионального развития.

По словам протестующих, в случае, если политики к ним не прислушаются, подобные акции будут организовываться и в будущем и будут носить еще более радикальный характер.

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