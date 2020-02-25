Латвийское алкоралли: праздник живет, но понизил градус

Можно сказать, что хребет латвийскому алкоралли переломили в июле прошлого года, когда правительство Эстонии при активном участии министра финансов Мартина Хельме на четверть снизило акциз на пиво и водку. И хотя на латвийско-эстонской границе алкоголь стоил и по-прежнему стоит меньше, у общественности Эстонии возникло понимание, что выгодные цены сопоставимы, или разница в цене настолько мала, что больше нет никакого смысла "гонять к южанам".

Снижение приграничной торговли на собственной шкуре ощущают все. Руководитель Сакуского пивзавода Яан Хярмс сказал, что до середины 2019 года приграничная торговля увеличивалась от месяца к месяцу. После налогового изменения середины лета поставки Saku на границу постепенно начали сокращаться. В первые месяцы - на 20-30 процентов, а к концу года уже на 40-45 процентов. Сейчас снизились уже и годовые поставки, причем, примерно на половину, признал Хярмс.

Праздник подошел к концу?

"Я бы не сказал, что праздник полностью закончился, однако это направление стало более скучным и легким. Половина участников вечеринки ее покинули", — считает он.

И все же, разговоры об окончательной смерти приграничной торговли, по его словам, преждевременны.

"И хотя падение было большим, мы по-прежнему продаем на границе столько же, сколько торговой сети Selver по всей Эстонии, а это значительные объемы", — говорит Хярмс.

Как писал RUS TVNET, ранее Сейм Латвии одобрил повышение алкогольного акциза. В марте этого года акциз на все виды алкоголя поднимется на пять процентов, а в марте 2021 года тоже на пять процентов.

Если сейчас разница акциза на литр в Эстонии и Латвии составляет 1,27 евро в пользу последней, то в апреле будущего года этот разрыв сократится на 0,63 евро.