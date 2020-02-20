Акцизный налог на алкоголь будет повышаться медленнее

Было принято решение повышать ставки акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем на 5% в год.

Таким образом, налог на литр крепкого алкоголя будет увеличен на 0,38 евро в 2020 году и на 0,4 евро в 2021 году, для вина рост составит 0,06 евро за литр в 2020 и 2021 году, а для пива - 0,03 евро за литр.

Согласно поддержанным предложениям, для промежуточных продуктов (крепостью от 15% до 22%) акциз увеличится со 168 евро до 176 евро за 100 литров, для спирта и остальных алкогольных напитков акцизный налог с 1 марта вырастет с 1564 евро до 1642 евро за 100 литров абсолютного спирта, а через год - до 1724 евро.