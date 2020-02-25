Кабинет министров утвердил Национальный план развития на 2021-2027 годы

НПР2027 поддержали все министры, однако министр экономики Ральф Немиро, министр земледелия Каспар Герхардс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр юстиции Янис Борданс пожелали добавить к протоколу заседания правительства свои особые мнения.

Таким образом, НПР2027 будет направлен на рассмотрение в Сейм.

В то же время некоторые министры во время заседания правительства высказали критику о возможной нехватке финансирования для реализации НПР2027.

Самые острые дискуссии среди министров развернулись о приложении к проекту НПР2027, в котором обобщены инвестиционные проекты, в которые в течение ближайших семи лет из средств еврофондов и госбюджета будет вложено около 14 млрд евро. Половина этой суммы будет направлена на реализацию проекта Rail Baltica.

Некоторые министры высказали мнение, что предусмотренное для реализации НПР2027 финансирование является недостаточным. Кроме того, по словам министров, в приложение плана не были включены новые инвестиционные проекты, утвержденные на последнем заседании совета по сотрудничеству. Например, министр юстиции Янис Борданс высказал неудовлетворенность тем, что в НПР2027 не включен проект строительства Лиепайской тюрьмы.

Министр образования и науки Илга Шуплинска была удивлена тем, что в проект не вошли проекты министерства, "по которым ранее была достигнута договоренность".

В ответ на это премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что он не видит смысла дополнять НПР2027 списком пожеланий министерств, денег на реализацию которых сейчас нет.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в свою очередь заявила, что имеющееся финансирование не позволит выполнить цели НПР2027, касающиеся медицинской отрасли.

Министр земледелия Каспар Герхардс подчеркнул, что НПР2027 уже устарел, потому что работа над ним началась в апреле 2019 года, и с того времени появились новые задачи, например, климатические цели Европейского союза.

НПР2027 состоит из четырех стратегических разделов - равные возможности, производительность и доходы, социальное доверие и региональное развитие.

Как ранее сообщил директор МКЦ Петерис Вилкс, для реализации включенных в НПР2027 целей и мероприятий необходимо 14,5 млрд евро.