Водитель фуры совершил опасный маневр и получил очень суровое наказание
Дата 21 января 2020 году надолго останется в памяти у водителя фуры, так как именно в тот день он на автостраде в Англии выполнил маневр, из-за которого попал на шесть месяцев за решетку.
Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, распространенной полицией Стаффордшира, водитель фуры совершал маневр разворота в неразрешенном месте, чтобы попасть на автостраду М6 или Бермингемскую окружную дорогу.
Причины совершения маневра непонятны, личность водителя и страну происхождения фуры полиция не называет. Лишь указывает, что мужчина, который хотел попасть на М6 с противоположной стороны, приговорен к шести месяцам тюрьмы, а также к лишению прав на 15 месяцев. Наказание строгое, однако нужно принять во внимание, что и нарушение было легкомысленным и опасным, так как автомобили, с которыми он почти вызвал столкновение, двигались по шоссе со скоростью примерно 70 миль или более 110 километров в час.
Видео: Опасный маневр водителя на шоссе в Англии