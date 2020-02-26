Водитель фуры совершил опасный маневр и получил очень суровое наказание

Причины совершения маневра непонятны, личность водителя и страну происхождения фуры полиция не называет. Лишь указывает, что мужчина, который хотел попасть на М6 с противоположной стороны, приговорен к шести месяцам тюрьмы, а также к лишению прав на 15 месяцев. Наказание строгое, однако нужно принять во внимание, что и нарушение было легкомысленным и опасным, так как автомобили, с которыми он почти вызвал столкновение, двигались по шоссе со скоростью примерно 70 миль или более 110 километров в час.