В лабораторию поставлены первые вакцины от Covid-19

Как пишет издание Time, вакцина была создана спустя 42 дня после генетического секвенирования вируса Covid-19, которое в середине января совершили китайские ученые. Вакцины отосланы в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде, США.

Первые испытания на людях могут пройти уже в апреле.

Ученые института также начали проверять и противовирусное лекарство ремдесивир, созданное против эболы, на пациентах, заболевших SARS-CoV-2, или вирусом, вызывающим Covid-19.

Это будет первая попытка вылечить Covid-19, ей будет руководить команда ученых медицинского центра Университета Небраски.

Первым добровольным пациентом, который примет участие в испытании, станет житель США, заболевший коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, однако в исследовании будут участвовать и другие пациенты, у которых диагностирован Covid-19.

Ремдесивир показал очень многообещающие результаты в ходе опытов на животных, заболевших двумя связанными коронавирусами - одним, вызывающим атипичную пневмонию, и вторым, вызывающим ближневосточный респираторный синдром.

Добровольцам по случайному принципу будут выписаны лекарства (или плацебо) на десять дней. Каждый второй день у них будут брать анализы крови, а также мазки из носа и горла, чтобы оценить, насколько велик уровень вируса в их организме.