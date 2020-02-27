Минэкономики: процесс приватизации завершить, ответственное агентство — ликвидировать

Объем работы Possessor по приватизации государственной собственности, выкупу земли и обороту приватизационных сертификатов существенно уменьшился, также Possessor в основном закончило разработку переданных ему "плохих" активов.

Так как объем задач уменьшился, а 26 февраля у двух из трех членов правления Possessor истек срок полномочий, на собрании акционеров учреждения принято решение внести в его устав поправки и сократить количество членов правления с трех до одного.