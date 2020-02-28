Новый коронавирус нанес ущерб популярному бренду пива

Пиво под брендом Corona стало одним из главных объектов различных интернет-мемов и юмористических видеороликов. Это происходит в то время, когда число случаев коронавируса продолжает расти во всем мире.

Отмечается, что мексиканское пиво Corona в настоящее время испытывает значительное падение продаж. В течение этой недели ценность акций Corona упала на одну десятую, а у потребителей наблюдаются негативные ассоциации с пивом Corona - в настоящее время 75% потребителей в США признали негативные ассоциации с этой маркой пива, пишет издание.

Также в Google поисковике все популярнее становится запрос "вируса пива Corona".

Отметим, что бренд Corona происходит от солнечной короны, являющейся частью атмосферы Солнца, и не имеет ничего общего с вирусом. Это третье по популярности пиво в США, а также один из самых популярных пивных брендов в мире.