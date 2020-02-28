Rīgas siltums строит новые теплоцентрали в Иманте и Даугавгриве

Предприятие подало Комиссии по регулированию общественных услуг проект тарифов с обоснованием.

Изменения связаны с уменьшением цен на тепловую энергию.

С 1 апреля текущего года по 31 июля следующего тариф на производство тепловой энергии составит 31,42 евро за мегаватт-час, что на 9,7% меньше, чем в настоящее время, а тариф на передачу и распределение теплоэнергии - 13,31 евро за мегаватт-часа, что на 3,3% меньше.

Соответственно, конечный тариф с учетом компонента акциза на природный газ (0,13 евро за мегаватт-час) и непредвиденных затрат (1,91 евро за мегаватт-час) составит 48,08 евро.

В настоящее время тариф на производство тепловой энергии составляет 34,78 евро за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение теплоэнергии - 13,77 евро за мегаватт-час.

Соответственно, конечный тариф с учетом компонента акциза на природный газ (0,13 евро за мегаватт-час) и непредвиденных затрат (1,91 евро за мегаватт-час) составляет 51,90 евро.

Председатель совета Rīgas siltums Вячеслав Степаненко напомнил, что в Риге самый низкий тариф на отопление среди городов Латвии, а председатель правления компании Нормунд Талцис сообщил, что

Rīgas siltums строит сейчас новые теплоцентрали в Иманте и Даугавгриве, которые будут работать на возобновляемых ресурсах - щепе.