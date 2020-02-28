Rīgas siltums строит новые теплоцентрали в Иманте и Даугавгриве

АО Rīgas siltums планирует с 1 апреля установить конечный тариф на тепловую энергию в размере 48,08 евро за мегаватт-час, что на 7,4% меньше, чем в настоящее время, говорится в сообщении компании официальному изданию Latvijas Vēstnesis.
Предприятие подало Комиссии по регулированию общественных услуг проект тарифов с обоснованием.
Изменения связаны с уменьшением цен на тепловую энергию.
С 1 апреля текущего года по 31 июля следующего тариф на производство тепловой энергии составит 31,42 евро за мегаватт-час, что на 9,7% меньше, чем в настоящее время, а тариф на передачу и распределение теплоэнергии - 13,31 евро за мегаватт-часа, что на 3,3% меньше.
Соответственно, конечный тариф с учетом компонента акциза на природный газ (0,13 евро за мегаватт-час) и непредвиденных затрат (1,91 евро за мегаватт-час) составит 48,08 евро.
В настоящее время тариф на производство тепловой энергии составляет 34,78 евро за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение теплоэнергии - 13,77 евро за мегаватт-час.
Соответственно, конечный тариф с учетом компонента акциза на природный газ (0,13 евро за мегаватт-час) и непредвиденных затрат (1,91 евро за мегаватт-час) составляет 51,90 евро.
Председатель совета Rīgas siltums Вячеслав Степаненко напомнил, что в Риге самый низкий тариф на отопление среди городов Латвии, а председатель правления компании Нормунд Талцис сообщил, что
Rīgas siltums строит сейчас новые теплоцентрали в Иманте и Даугавгриве, которые будут работать на возобновляемых ресурсах - щепе.
"Планируем, что новые проекты позволят стабилизировать тариф на тепловую энергию в Риге, и его можно будет уже в ближайшее время пересмотреть. Второй важный фактор состоит в том, что эти проекты позволяют диверсифицировать топливо, все меньше используя фоссильные энергоресурсы, то есть природный газ, тем самым компания становится более экологичной", - сказал Талцис.