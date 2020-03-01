В регистре плательщиков НДС — одним банком меньше

Ранее в январе этого года Комиссия рынка финансов и капитала разрешила латвийскому филиалу Danske Bank передать кредитный портфель частных лиц в собственность Citadele banka.

В феврале предприятие по управлению кредитами Intrum Latvia купило часть кредитного портфеля латвийского филиала Danske Bank.

В 2018 году банк признал, что в период с 2007 по 2015 год через его счета прошло примерно 200 млрд евро денег подозрительного происхождения.