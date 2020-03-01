Пн, 2.03.2020
Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина. Оппозиционер Любовь Соболь

В регистре плательщиков НДС — одним банком меньше

FKTK

ФОТО: TVNET

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.

Ранее в январе этого года Комиссия рынка финансов и капитала разрешила латвийскому филиалу Danske Bank передать кредитный портфель частных лиц в собственность Citadele banka.

В феврале предприятие по управлению кредитами Intrum Latvia купило часть кредитного портфеля латвийского филиала Danske Bank.

В 2018 году банк признал, что в период с 2007 по 2015 год через его счета прошло примерно 200 млрд евро денег подозрительного происхождения.

В феврале прошлого года банк объявил о решении прекратить свою деятельность в странах Балтии и в России.

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