В регистре плательщиков НДС — одним банком меньше

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.
Ранее в январе этого года Комиссия рынка финансов и капитала разрешила латвийскому филиалу Danske Bank передать кредитный портфель частных лиц в собственность Citadele banka.
В феврале предприятие по управлению кредитами Intrum Latvia купило часть кредитного портфеля латвийского филиала Danske Bank.
В 2018 году банк признал, что в период с 2007 по 2015 год через его счета прошло примерно 200 млрд евро денег подозрительного происхождения.
В феврале прошлого года банк объявил о решении прекратить свою деятельность в странах Балтии и в России.