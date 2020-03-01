LTV: строители лоббируют поправки, которые могут уменьшить их ответственность

Как отмечает программа, вопрос о степени и характере отвественности строителей вновь актуализировался в контексте громкого дела о трагедии в Золитуде.

Так, организация Latvijas Būvuzņēmēju partnerība уже не первый год выступает за разделение ответственности. Группа напоминала об этом и в 2017 году, когда Министерство экономики начало работу над поправками к закону о строительстве.

Теперь же, говорится в программе, голос строителей Минэкономики "услышало лучше всех остальных". Если сейчас строители отвечают не только за свои проекты, но и за нормативные акты, то в новой редакции закона останутся только проекты.