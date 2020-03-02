Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 марта 2020 года

Василиса Володина - одна из самых популярных российских женщин-астрологов. Советуем прислушаться к ее мудрым советам, чтобы обойти стороной все неурядицы на предстоящей неделе.
В первую полноценную неделю марта звезды и планеты окажутся в благоприятном положении, что позитивно отразится на жизни представителей всех знаков зодиакального круга. Это будет период больших изменений, обещает астролог и дает конкретные рекомендации на ближайшие семь дней.
Овен
Овнам необходимо избавиться от ненужного хлама, особенно от неработающих электрических приборов, часов и старых книг. Эти вещи могут негативно сказываться на удаче.
Звезды и планеты значительно увеличат силу представителей этого знака Зодиака. Причем речь идет не о физическом состоянии, а о силе воли и духа, о терпении и вере в себя.
Овнам море будет по колено, а любые проблемы будут казаться мелочью. На этой позитивной ноте получится прожить все семь дней и получить истинное удовольствие от жизни.
Телец
Тельцов звезды и планеты сделают чуть более восприимчивыми. Бороться с тем, что говорят или делают люди, не получится. Зато получится бороться со своими мыслями и реакцией на чужие суждения. Если кто-то попытается задеть Тельцов в период со 2 по 8 марта, то им лучше не отвечать агрессией. Желательно не обращать внимание на отрицательные жесты, критику и негатив.
В первые пару дней звезды будут очень сильны. Но вот на выходных ситуация поменяется. Романтика и проведение свободного времени с семьей помогут избавиться от дурных мыслей.
Близнецы
На этой неделе у Близнецов ожидаются очень яркие эмоции и большие изменения во всех сферах жизни. Также очень повезет тем, кто пока не определился со своими целями на ближайшее время и на будущее в целом.
Главное сейчас - уметь прислушиваться к интуиции и к своему сердцу. Советы окружающих тоже могут быть полезными, но лучше не рисковать.
Близнецы также станут более выносливыми. Звезды сделают так, что в сложных ситуациях эти люди будут меньше уставать эмоционально. Им удастся решить больше проблем на своем пути и при этом не перегореть, что сулит благоприятные выходные. Провести их можно так, как того желает сердце. Главное - заниматься только тем, чем хочется.
Рак
Раков звезды и планеты сделают более харизматичными и обаятельными. Одиноким представителям этого знака удастся произвести наилучшее впечатление на противоположный пол. Тем же, кто уже находится в отношениях, повезет чуть меньше, потому что у второй половинки может обостриться ревность.
В работе и бизнесе Раки тоже смогут в значительной мере преуспеть. Необходимо лишь следовать интуиции, но не забывать при этом про опыт, полученный ранее.
Лучше поскорее избавиться от негативных мыслей - пришла пора простить обиды друзьям, близким и коллегам. Великодушие звезды вознаградят еще большей удачей.
Лев
Львам предстоит повысить свою энергетику и жизненный тонус. В начале недели звезды временно могут забрать это у представителей данного знака Зодиака. Зато уже в среду все вернется на круги своя. Львы ощутят прилив бодрости и смогут понять, что мир не так сложен, как кажется на первый взгляд.
Звезды и планеты существенно усилят интеллект Львов, дадут им больше возможностей в интеллектуальной сфере, в творчестве. Это идеальное время для смены работы или для решающего рывка в попытках достичь успеха в каком-то проекте.
Главное - не нарушать дедлайнов и быть честными, пунктуальными, ответственными. Все получится, ведь стихия Огня на этой неделе будет крайне важной благодаря звездам.
Дева
Девы станут намного удачливее, чем в конце зимы. Это значит, что можно браться за самые сложные и опасные проекты, которыми не хотелось заниматься ранее. Также начало марта будет идеальным временем для духовных поисков.
Планеты сделают представителей этого знака более уверенными в себе. Это поможет им преуспеть в любви и в делах. Также подобное качество ценится там, где требуются лидерские навыки.
Всем Девам, которые имеют в подчинении хотя бы одного человека, удастся повысить авторитет или поддержать его на нужном уровне в случае больших неурядиц.
Люди будут верить Девам.
Весы
Весам звезды и планеты подскажут верный путь в сторону укрепления позиций. Они наделят их невероятной силой воли и позитивной энергией, а также лишат страхов и неуверенности. Весам нужно почаще говорить себе, что все получится, всему плохому придет конец и наступит нужный момент для решающего шага.
Самой важной сферой в жизни этих людей станет работа и финансы. Их ждет большой успех, которым нужно уметь делиться с окружающими.
Стоит вспомнить тех, кто когда-то помогал, протягивал руку помощи. Энергетика недели плохо подходит для эгоистичных мыслей - важно помнить о людях, которым нужна помощь.
Скорпион
В начале недели Скорпионов будет переполнять желание двигаться вперед. Они будут полны сил и энергии, но к концу недели этот запал может пропасть. Очень важно будет правильно провести это время, чтобы избавиться от мыслей о работе.
Для этого можно отправиться в небольшое путешествие, посетить другой город, страну или просто сходить по магазинам и обновить гардероб, сделать новую прическу.
Любые обновления в жизни будут крайне полезными. Сюда же можно отнести и новые знакомства. Скорпионам, состоящим в отношениях или в браке, желательно провести время со своей половинкой. Не стоит отдаляться от любимых.
Стрелец
Начало недели может быть не самым позитивным для Стрельцов - возможны некоторые неурядицы. Энергетика звезд и планет на этой неделе плохо подходит для поездок и смены обстановки. Настало время сфокусировать внимание на домашних делах, нерешенных проблемах на работе и в бизнесе. Пришло время навести порядок в жизни и дома.
Необходимо стремиться к взаимопониманию с окружающими, несмотря на то, что среди них может оказаться кто-то, кому будет выгодно начать большой скандал.
Это не обязательно может быть токсичный человек или энергетический вампир: просто кому-то будет выгодно выставить Стрельцов в нехорошем свете.
Чтобы избежать этого, звезды советуют избегать негативных эмоций, ругани и агрессии.
Козерог
Начало весны для Козерогов будет крайне позитивным временем. Этим людям удастся расширить свои возможности на работе и в бизнесе, повысить продуктивность, добиться признания и уважения коллег, начальства, партнеров.
Звезды и планеты помогут обрести внутреннюю гармонию и счастье. Стоит поддержать в себе эти позитивные начала, ведь сила позитивного мышления способна притягивать удачу.
Нет ничего, что могло бы остановить Козерогов на пути к успеху в любовной сфере. В эти семь дней им удастся перевести отношения на новый уровень, вдохнуть вторую жизнь в любовь, найти свою половинку. Это идеальное время для новых знакомств. Звезды усилят харизму Козерогов и сделают их более привлекательными. Настало время взять быка за рога.
Водолей
На этой неделе не исключены разочарования в людях. Чтобы этого не происходило, астролог советует Водолеям избавиться от иллюзий. Нужно научиться принимать окружающих такими, какие они есть, не требуя от них изменений.
Идеальных людей не бывает - осознание этого факта поможет рожденным под знаком Водолея полюбить и себя самих, найти в себе новые силы для движения вперед.
Несмотря на то, что мы неидеальны, у нас есть все необходимое для построения идеального будущего. Главное - обнаружить это в себе. Это будет идеальная неделя для духовных поисков и попыток стать счастливее. Также звезды советуют Водолеям научиться прощать и не идти наперекор совести.
Рыбы
Временами все мы бываем угрюмыми, раздражительными и эгоистичными. Рыбы могут стать такими в конце недели. Чтобы исправить это, в будние дни стоит сфокусироваться на самом важном, будь это любовь или дела. Один из самых полезных жизненных навыков в период со 2 по 8 марта - умение быстро забывать обиды и негатив. Не нужно зацикливаться на неприятностях.
Избавиться от обид и раздражительности помогут любимые дела, приятное общение, удачные покупки.
Также не стоит отвечать негативом на негатив, если кто-то из окружения захочет проверить нервы Рыб на прочность. Конфронтации сейчас определенно лишние.
Звезды и планеты хотят помочь людям этого знака в изменении судьбы и очистке кармы.