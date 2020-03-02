Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 марта 2020 года

В первую полноценную неделю марта звезды и планеты окажутся в благоприятном положении, что позитивно отразится на жизни представителей всех знаков зодиакального круга. Это будет период больших изменений, обещает астролог и дает конкретные рекомендации на ближайшие семь дней.

Овен

Овнам необходимо избавиться от ненужного хлама, особенно от неработающих электрических приборов, часов и старых книг. Эти вещи могут негативно сказываться на удаче.

Звезды и планеты значительно увеличат силу представителей этого знака Зодиака. Причем речь идет не о физическом состоянии, а о силе воли и духа, о терпении и вере в себя.

Овнам море будет по колено, а любые проблемы будут казаться мелочью. На этой позитивной ноте получится прожить все семь дней и получить истинное удовольствие от жизни.

Телец

Тельцов звезды и планеты сделают чуть более восприимчивыми. Бороться с тем, что говорят или делают люди, не получится. Зато получится бороться со своими мыслями и реакцией на чужие суждения. Если кто-то попытается задеть Тельцов в период со 2 по 8 марта, то им лучше не отвечать агрессией. Желательно не обращать внимание на отрицательные жесты, критику и негатив.

В первые пару дней звезды будут очень сильны. Но вот на выходных ситуация поменяется. Романтика и проведение свободного времени с семьей помогут избавиться от дурных мыслей.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов ожидаются очень яркие эмоции и большие изменения во всех сферах жизни. Также очень повезет тем, кто пока не определился со своими целями на ближайшее время и на будущее в целом.

Главное сейчас - уметь прислушиваться к интуиции и к своему сердцу. Советы окружающих тоже могут быть полезными, но лучше не рисковать.

Близнецы также станут более выносливыми. Звезды сделают так, что в сложных ситуациях эти люди будут меньше уставать эмоционально. Им удастся решить больше проблем на своем пути и при этом не перегореть, что сулит благоприятные выходные. Провести их можно так, как того желает сердце. Главное - заниматься только тем, чем хочется.

Рак

Раков звезды и планеты сделают более харизматичными и обаятельными. Одиноким представителям этого знака удастся произвести наилучшее впечатление на противоположный пол. Тем же, кто уже находится в отношениях, повезет чуть меньше, потому что у второй половинки может обостриться ревность.

В работе и бизнесе Раки тоже смогут в значительной мере преуспеть. Необходимо лишь следовать интуиции, но не забывать при этом про опыт, полученный ранее.

Лучше поскорее избавиться от негативных мыслей - пришла пора простить обиды друзьям, близким и коллегам. Великодушие звезды вознаградят еще большей удачей.

Лев