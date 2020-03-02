Как вскоре будет выглядеть угол улиц Марияс и Сатеклес в Риге?

Коммерческий директор Regals nami Янис Брантс рассказал, что здание будет принадлежать латвийским и эстонским девелоперам, а земля под ним была куплена 16 лет назад. Нулевой цикл проекта, то есть подземный этаж, будет построен за собственные средства, потом может быть привлечено банковское финансирование.

Брантс добавил, что на данном перекрестке поток пешеходов один из самых больших в Балтии - около 50 000 человек в день. В здании будет около 20 000 кв. м офисных площадей, а на первом этаже примерно 3500 кв. м будут отведены под торговлю.

ФОТО: bbstudija

В этом году начнется снос имеющейся одноэтажной застройки и киосков, а также будут построены два подземных этажа.

Проект нового офисного здания был разработан еще в 2006 году, а теперь адаптирован к новым требованиям.