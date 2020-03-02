Пн, 2.03.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения

Уволился глава правления банка Citadele

Гунтис Белявскис.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В понедельник, 2 марта, многолетний глава правления банка Citadele Гунтис Белявскис покинул свой пост - он решил заняться предпринимательством. 

Белявскис руководил банком Citadele с 2012 года, сообщила агентству LETA Кристине Менника. 

С понедельника обязанности главы правления Citadele исполняет финансовый директор банка Йохан Акерблом. До 1 июня Белявскис будет помогать новому руководству перенять все начатые инициативы и проекты. 

В сообщении для СМИ Белявскис указал, что принял решение посвятить себя предпринимательской деятельности, чтобы "участвовать в развитии разных захватывающих проектов в Латвии и за рубежом". Теперь уже бывший руководитель банка отметил, что Citadele полностью сменил бизнес-модель: когда-то спасенный государством, он стал сильным и современным региональным банком, который обслуживает местных предпринимателей и частных лиц.

"Результаты за 2019 год - лучшие в истории Citadele. Банк стабилен как никогда. [] Я передаю банк в надежные руки - компетентной команде, которая имеет опыт и поддержку акционеров, и сделает банк чемпионом не только в Балтии, но и за ее пределами", - указал Белявскис. 

Тем временем Акерблом в своем заявлении указал, что банк и его руководящая команда выражают благодарность Белявскису за лидерство и сотрудничество, а также уверенно смотрят в будущее.

Как сообщалось, в прошлом году прибыль банка Citadele составила 38,976 млн евро, что на 18% больше, чем годом ранее. В апреле 2015 года Агентство приватизации завершило сделку по продаже государственных акций банка дочерней компании инвестора Ripplewood - RA Citadele Holdings LLC.

Последние новости

НАВЕРХ