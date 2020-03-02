Уволился глава правления банка Citadele

Белявскис руководил банком Citadele с 2012 года, сообщила агентству LETA Кристине Менника.

С понедельника обязанности главы правления Citadele исполняет финансовый директор банка Йохан Акерблом. До 1 июня Белявскис будет помогать новому руководству перенять все начатые инициативы и проекты.

В сообщении для СМИ Белявскис указал, что принял решение посвятить себя предпринимательской деятельности, чтобы "участвовать в развитии разных захватывающих проектов в Латвии и за рубежом". Теперь уже бывший руководитель банка отметил, что Citadele полностью сменил бизнес-модель: когда-то спасенный государством, он стал сильным и современным региональным банком, который обслуживает местных предпринимателей и частных лиц.

"Результаты за 2019 год - лучшие в истории Citadele. Банк стабилен как никогда. [] Я передаю банк в надежные руки - компетентной команде, которая имеет опыт и поддержку акционеров, и сделает банк чемпионом не только в Балтии, но и за ее пределами", - указал Белявскис.

Тем временем Акерблом в своем заявлении указал, что банк и его руководящая команда выражают благодарность Белявскису за лидерство и сотрудничество, а также уверенно смотрят в будущее.