Автотранспортная дирекция просит заблокировать Yandex.Taxi

С 22 января сайты и мобильные приложения, посредством которых можно вызвать такси, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции. Те, кто этого не сделал, не имеют права работать в Латвии.

До сих пор регистрацию оформило только эстонское предприятие BOLT TECHNOLOGY OÜ, отмечается в распространенном дирекцией сообщении для СМИ.

Автотранспортная дирекция и другие надзирающие инстанции зафиксировали, что мобильное приложение Yandex.Taxi un сайт taxi.yandex.lv продолжают предлагать услуги без наличия регистрации.

После регистрации Yandex.Taxi un сайт taxi.yandex.lv смогут продолжить работать. Дирекция на данный момент оценивает и другие ресурсы, предлагающие подобные услуги без регистрации.

Требование регистрации сайта и приложение распространяется на случаи, когда при их посредничестве организуются пассажирские перевозки на легковых автомобилях, в том числе и такси. Если услугу можно заказать, подтвердить и оплатить посредством интернета. Также регистрация необходима, чтобы проверить наличие у таксистов разрешений.