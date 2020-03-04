Плохая демография и хорошая работа следователей: в Латвии продолжает снижаться преступность

В 2018 году зарегистрировано 43 260 преступлений, в 2019 году - 39 906, уменьшение составляет 7,8%.

Тенденции по регионам разные, например, в Видземе в 2019 году по сравнению с 2018-м количество преступлений уменьшилось минимально, в Латгале - на 464 преступления или на 8,1%, в Рижском регионе - на 448 или 7,1%.

В 2019 году немного уменьшилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений - на 34 преступления или 1,8%, а количество тяжких преступлений уменьшилось на 1453 или 12,6%. На 6% уменьшилось количество менее тяжких преступлений и на 10,3% - уголовных правонарушений.

Как сообщил на заседании комиссии старший прокурор Арвид Калниньш, не проведено детальных исследований о том, почему сокращается преступность, но это может быть связано с уменьшением численности населения. Также снижение уровня преступности может объясняться тем, что следователи более тщательно подходят к изучению обстоятельств и не в каждом случае начинают уголовный процесс.

Прокуратура также не анализировала, почему из всех республиканских городов преступность растет только в Екабпилсе.

Тем не менее в отдельных категориях количество преступлений растет, например, преступлений против нравственности и сексуальных преступлений против несовершеннолетних. В прошлом году количество таких преступлений выросло на 13 и начиная с 2016 года увеличивается каждый год. Это может быть связано с тем, что раньше о таких преступлениях не всегда сообщали.

В прошлом году было заведено на 110 больше уголовных дел о легализации незаконно нажитых средств, что связано с обязательством Латвии более жестко бороться с такими преступлениями.