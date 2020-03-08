Ради влияния на рынке: аптечная лицензия оказалась важнее самой аптеки

Например, на улице Иерикю 66, где по данным регистра Госагентства лекарств (ZVA), хоть и с приостановленной деятельностью, но находится Mēness aptieka - на самом деле продуктовый магазин. Фактически аптеки там нет уже более года.

В конце 2019 года владелец хотел зарегистрировать аптеку по другому адресу, но ZVA не согласилось из-за неподходящих помещений. Таким образом, лицензию хотя бы сохранили за адресом, по которому аптеки может и не быть.

Всего из 19 аптек с остановленной деятельностью у Mēness aptieka таких 10. К примеру, на улице Чака аптеки фактически нет более года, но лицензия удерживается.

Еще одна аптека - BENU Aptieka - находится на улице Крустпилс 3. Это место вообще практически недоступно пешеходам. Здесь стоят грузовики, находится офисное здание Latvijas nafta и автозаправочная станция. Оставленные рядом с кирпичным зданием аптеки шины свидетельствуют, что раньше здесь торговали автодеталями.

Это снова поднимает вопрос о рентабельности бизнеса. Аптека проработала там совсем короткое время, причем каждый день до трех часов дня. ZVA предприятие указало, что деятельность остановлена из-за ремонта.

В ZVA признают, что с точки зрения интересов бизнеса это можно объяснить. Исторически сложилась ситуация, что аптек больше, чем допускают нормативные акты, и ограничения приходят позже, но действующие аптеки не закрывают. Поэтому после аннулирования лицензии новую получить нельзя.

Нормативные регулирования нужно изменить, но как - это в ведении Минздрава. В министерстве ведутся дискуссии и создаются новые правила лицензирования. Однако у каждой стороны свои интересы.

Например, Общество фармацевтов настаивает на более четких критериях, когда аптечные лицензии вообще можно приостанавливать, также необходимо подумать о том, должны ли быть бессрочные лицензии, как сейчас. Но, если лицензия освобождается, преимущество должно быть отдано фармацевтам, которые хотят создавать индивидуальные аптеки.

В Минздраве указывают, что в Латвии на 68% аптек больше, чем в среднем по Европе.

Министерство согласно, что нужно пересмотреть как вопрос числа и размещения аптек, так и принципы приостановки лицензии. Однако свою позицию министерство пока не раскрывает - по данному вопросу можно дискутировать, так как возможности, что доказывают и другие страны, разные. Например, в других странах вообще лицензии не принадлежат самим коммерсантам, их раздает государство.

"Мы пошли тем путем, что отдали лицензии в частные руки, и это частный бизнес", - отметили в Минздраве.