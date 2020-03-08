В Эстонии решили обложить налогом абсолютно все посылки из Китая

"Сейчас наши предприниматели находятся в менее выгодном положении, чем предприниматели за пределами ЕС, так как последние могут посылать имеющие небольшую стоимость товары в ЕС без уплаты налога с оборота, а эстонским предпринимателям приходится платить налог с первого евро, поэтому с нового года для всех будут действовать единые правила", – сказал министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Для более гибкой доставки посылок из-за пределов ЕС планируется установить специальный порядок декларирования и оплаты налога с оборота при импорте товаров.

Для того, чтобы потребителям не приходилось подавать таможенную декларацию и платить таможне налог с оборота, продавцы товара смогут применять специальные положения, взимая с покупателя налог с оборота при оплате посылки и ее ежемесячном декларировании в налоговом ведомстве - такой порядок будет действовать в отношении посылок стоимостью до 150 евро, а в случае более дорогих посылок нужно будет подавать таможенную декларацию.

По предварительным оценкам, начиная с 2021 года в госбюджет в виде налогов будет дополнительно поступать от 13 до 16 млн евро.