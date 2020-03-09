Последствия отмены КОЗ: что умалчивает Немиро

"Счета за тепло вырастут" против "самоуправление может выбирать разные решения"

Год назад Немиро предупредил, что прекращение субсидий когенерационным станциям увеличит счета за тепло для населения, особенно в нескольких крупных городах.

"Мы не хотели бы создавать ситуацию, когда мы отменяем КОЗ, счета за электроэнергию снижаются, а счета за тепло, например, повышаются на 40%", - сказал он после решения правительства не продвигать закон об отмене КОЗ.

Немиро также заявил, где так произошло: "Мы видим реальные примеры, например, в Валмиере. Когда система поддержки закончилась, повышение тарифов составило 28%". В отчете Министерства экономики упоминались и другие факты: после окончания поддержки тарифы на тепло увеличились в Вангажи (до 32%), Баложи и Адажи (до 10%).

На данный момент министр вообще не говорит о росте цены на отопление. В ответ на запрос Re:Check он отмечает, что каждое самоуправление может выбирать более дорогие или более дешевые решения для отопления, но перекрестное субсидирование или компенсация за более низкую цену покупки электроэнергии с более высоким тарифом на тепло противоречит закону.

"Импорт может привести к повышению цен" против "импортировать больше не всегда дороже"

"В случае, если мы стремительно прекратим субсидирование зеленой энергии, тогда, конечно, многие станции перестанут работать и закроются. Это означает, что у нас будет дефицит на энергетическом рынке, и оптовая цена может вырасти, потому что нам придется импортировать электроэнергию", - говорил Немиро год назад.

Об этом сейчас тоже не говорится. В ответ Re:Check министр заявил, что увеличение импорта не всегда означает рост цены, и указал на другие факторы, которые могут повлиять на цену.

"Были бы штрафы" против "зеленые цели можно достичь иначе"

Наконец, год назад Немиро в качестве аргумента против быстрой отмены КОЗ сослался на приверженность Латвии расширению использования возобновляемых источников энергии: "Что очень важно, так это достижение наших зеленых целей. Если мы не достигнем их, тогда, конечно, ЕС может начать разбирательство о нарушении, и результат будет следующим. У нас были бы штрафы за это нарушение".

Теперь Немиро объясняет Re:Check, что для зеленых целей важно общее потребление возобновляемых энергоресурсов. Большая часть энергии обеспечивается гидроэлектростанциями, и более позитивный баланс можно найти в более широком использовании электричества в "решениях для отопления, заменив дизельные котлы". Немиро также убежден, что согласованная с Европейской комиссией система поддержки зеленой энергии будет сохранена, даже если она закупается по рыночной цене.

В законопроекте Немиро также не упоминаются последствия, которые отставила бы на Latvenergo отмена сверхкомпенсации КОЗ и, вместе с тем на государственный бюджет.