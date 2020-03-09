Последствия отмены КОЗ: что умалчивает Немиро
Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) представил в Сейм законопроект об отмене сверхкомпенсации КОЗ (OIK), то есть о покупке электроэнергии у всех производителей только по биржевой цене. И аннотация законопроекта, и заявления министра о нем вводят в заблуждение - отмечаются только потенциальные выгоды, но нет ни слова об ожидаемых убытках, о которых сам Немиро предупреждал менее года назад.
Отмена КОЗ, или субсидии на компонент обязательной закупки электричества производителям электроэнергии, таким образом уменьшая счета за электроэнергию, была одним из предвыборных обещаний KPV LV. Вскоре после выборов Сейм по инициативе депутатов KPV LV и СЗК единогласно поручил Министерству экономики разработать законопроект об отмене КОЗ в течение нескольких месяцев.
Такой законопроект был подготовлен, но не был принят правительством. Причина в том, что само Министерство экономики в многостраничном отчете детально указало на большие расходы, с которыми придется читаться жителям и государственному бюджету в случае стремительной отмены КОЗ. Этот документ правительству представил Немиро, он же потом обосновал решение правительства журналистам.
Теперь, менее чем через год, Министерство экономики разработало новый законопроект, который Немиро представил в Сейм через фракцию, без рассмотрения правительством. Немиро объясняет такие действия выводами парламентской комиссии по расследованию. Однако, хотя влияние нынешнего законопроекта было бы схожим, в его аннотации о негативных последствиях нет ни слова, министр не упоминает о них и в своих заявлениях для средств массовой информации.
Документ сообщает лишь о положительном: счета за электроэнергию для домохозяйств снизятся на 15%, прибыль бизнеса увеличится, это окажет положительное влияние на государственный и муниципальный бюджеты, а ущерб коммерсантам по сравнению с общими выгодами незначителен.
Re:Check напомнил министру о том, что он и министерство ранее сказали, и попросил объяснить, почему он в настоящее время игнорирует эту информацию.
"Высокий риск проиграть" против "по нашему мнению, не победит"
Основным аргументом относительно того, почему КОЗ не может быть аннулирован в одно мгновенье, всегда было нарушение принципа защиты законных ожиданий. А именно, производители электроэнергии могут подать в суд на государство за невыполнение обязательств. Ранее Министерство экономики заявляло, что решение, содержащееся в законопроекте об отмене КОЗ, "оценивается с высокой степенью риска проиграть в ходе судебных разбирательств, что приведет к дополнительным убыткам государственного бюджета в предстоящие годы". В то время Министерство сообщило, что убытки могут составить оставшиеся обязательства и достигнуть 1 миллиарда евро. О таких последствиях Министерство предупредила отраслевая ассоциация.
Сейчас в аннотации законопроекта нет ни слова, но, отвечая на вопросы журналистов, министр сомневается, что бизнесмены победят в суде. "Требование должно быть подготовлено и обосновано соответствующими нормативными актами. В свою очередь убытки должны быть рассчитаны и доказаны. Я не знаю, реально ли это. Кто-то, вероятно, подаст в суд, но победит ли он? По нашему мнению, нет", - цитирует интервью Немиро Latgales Laiks.
В ответе Re:Check министр через советницу пояснил, что по мнению закона защита законного ожидания коммерсантам сохраняется, поскольку остается объем обязательных закупок. В свою очередь защита законного ожидания касательно цены, по его мнению, является недействительной, поскольку интенсивность поддержки уже ранее была переменной, Госконтроль признал, что закупочная цена была экономически не обоснована, более того, договоры предусматривают, что любые изменения в нормативных актах автоматически становятся частью договора. В то же время Немиро признает, что мнения юристов могут отличаться.
"Счета за тепло вырастут" против "самоуправление может выбирать разные решения"
Год назад Немиро предупредил, что прекращение субсидий когенерационным станциям увеличит счета за тепло для населения, особенно в нескольких крупных городах.
"Мы не хотели бы создавать ситуацию, когда мы отменяем КОЗ, счета за электроэнергию снижаются, а счета за тепло, например, повышаются на 40%", - сказал он после решения правительства не продвигать закон об отмене КОЗ.
Немиро также заявил, где так произошло: "Мы видим реальные примеры, например, в Валмиере. Когда система поддержки закончилась, повышение тарифов составило 28%". В отчете Министерства экономики упоминались и другие факты: после окончания поддержки тарифы на тепло увеличились в Вангажи (до 32%), Баложи и Адажи (до 10%).
На данный момент министр вообще не говорит о росте цены на отопление. В ответ на запрос Re:Check он отмечает, что каждое самоуправление может выбирать более дорогие или более дешевые решения для отопления, но перекрестное субсидирование или компенсация за более низкую цену покупки электроэнергии с более высоким тарифом на тепло противоречит закону.
"Импорт может привести к повышению цен" против "импортировать больше не всегда дороже"
"В случае, если мы стремительно прекратим субсидирование зеленой энергии, тогда, конечно, многие станции перестанут работать и закроются. Это означает, что у нас будет дефицит на энергетическом рынке, и оптовая цена может вырасти, потому что нам придется импортировать электроэнергию", - говорил Немиро год назад.
Об этом сейчас тоже не говорится. В ответ Re:Check министр заявил, что увеличение импорта не всегда означает рост цены, и указал на другие факторы, которые могут повлиять на цену.
"Были бы штрафы" против "зеленые цели можно достичь иначе"
Наконец, год назад Немиро в качестве аргумента против быстрой отмены КОЗ сослался на приверженность Латвии расширению использования возобновляемых источников энергии: "Что очень важно, так это достижение наших зеленых целей. Если мы не достигнем их, тогда, конечно, ЕС может начать разбирательство о нарушении, и результат будет следующим. У нас были бы штрафы за это нарушение".
Теперь Немиро объясняет Re:Check, что для зеленых целей важно общее потребление возобновляемых энергоресурсов. Большая часть энергии обеспечивается гидроэлектростанциями, и более позитивный баланс можно найти в более широком использовании электричества в "решениях для отопления, заменив дизельные котлы". Немиро также убежден, что согласованная с Европейской комиссией система поддержки зеленой энергии будет сохранена, даже если она закупается по рыночной цене.
В законопроекте Немиро также не упоминаются последствия, которые отставила бы на Latvenergo отмена сверхкомпенсации КОЗ и, вместе с тем на государственный бюджет.
Re:Check уже писал, что такое решение приведет к значительному сокращению дивидендов компании, выплачиваемых государству, ее кредитного рейтинга и ее способности инвестировать в проекты развития, в том числе в зеленую энергетику.