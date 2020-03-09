Угроза распространения коронавируса: карантин был предписан более чем 160 латвийцам

Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 домашний карантин был предписан более чем 160 жителям Латвии, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков в интервью передаче LTV Rīta panorāma.
По большей части это пассажиры самолетов, на борту которых находились инфицированные вирусом люди.
Как сообщалось, в Латвии подтверждены шесть случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19. Пятеро последних заболевших являются туристами из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией.
Все пятеро заболевших возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.
Перевощиков подчеркнул, что они заразились вирусом не в самолете, а на севере Италии.
Он также напомнил, что уже в воскресенье сотрудники SPKC связались со всеми пассажирами и членами экипажа, предписав им в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.
Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии.
На данный момент у всех заболевших латвийцев заболевание протекает в легкой форме.
В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.