Угроза распространения коронавируса: карантин был предписан более чем 160 латвийцам

По большей части это пассажиры самолетов, на борту которых находились инфицированные вирусом люди.

Как сообщалось, в Латвии подтверждены шесть случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19. Пятеро последних заболевших являются туристами из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией.

Все пятеро заболевших возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

Перевощиков подчеркнул, что они заразились вирусом не в самолете, а на севере Италии.

Он также напомнил, что уже в воскресенье сотрудники SPKC связались со всеми пассажирами и членами экипажа, предписав им в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии.

На данный момент у всех заболевших латвийцев заболевание протекает в легкой форме.