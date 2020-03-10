"Вид как в Швейцарии": жителей Плявниеков удивил необычный пейзаж

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.)

"Прекрасный вид из окна! И у нас плявниекские горы!!!" - написала Любовь Протасенко и опубликовала фотографию:

ФОТО: Facebook/Любовь Протасенко

Публикацию оценили более 300 участников группы.

Думаете, это вид на "кепку Ушакова"? Это совсем не так!

Уже в комментариях Любовь пояснила, что это тучи закрыли небо.

"Альпы", "Вид как в Швейцарии прям!!!" - написали под снимком пользовательницы Сети.

Вслед за ней ещё одна девушка поделились снимком необычного пейзажа:

ФОТО: Facebook/Алина На

Оказывается, в Улброке такое явление тоже можно было поймать:

ФОТО: Facebook/Виктория Василькова

Стоит отметить, что небо радовало не только жителей Плявниеков. На берегу Рижского залива можно было наблюдать необычное явление - туманную радугу*.

*Радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.

Смотрите, как красиво!