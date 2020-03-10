"Вид как в Швейцарии": жителей Плявниеков удивил необычный пейзаж

В воскресенье, 8 марта, пользовательница Facebook опубликовала в группе "Плявниеки" интересный вид из окна.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.)
"Прекрасный вид из окна! И у нас плявниекские горы!!!" - написала Любовь Протасенко и опубликовала фотографию:
Публикацию оценили более 300 участников группы.
Думаете, это вид на "кепку Ушакова"? Это совсем не так!
Уже в комментариях Любовь пояснила, что это тучи закрыли небо.
"Альпы", "Вид как в Швейцарии прям!!!" - написали под снимком пользовательницы Сети.
Вслед за ней ещё одна девушка поделились снимком необычного пейзажа:
Оказывается, в Улброке такое явление тоже можно было поймать:
Стоит отметить, что небо радовало не только жителей Плявниеков. На берегу Рижского залива можно было наблюдать необычное явление - туманную радугу*.
*Радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.
Смотрите, как красиво!
Vakar vairākās vietās Rīgas līča piekrastē novērota miglas varavīksne: https://t.co/VoF0QwEbmJ pic.twitter.com/rjzR68tkDQ— Toms Bricis (@boms_tricis) March 9, 2020