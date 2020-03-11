В чем ваша суперсила по знаку Зодиака? Узнайте и пользуйтесь - не всем такое дано!

Не секрет, что представителям каждого знака Зодиака присущи особенные черты, которые отличают их от рожденных под другими созвездиями. Но самое главное - любой человек с рождения, согласно гороскопу, наделен своей суперсилой.
Узнайте, какими же сверхспособностями звезды наделили именно вас, и постарайтесь как можно чаще этим пользоваться - во благо, конечно!
Овен
Представители этого знака зодиакального круга уже рождаются с огромным потенциалом влиять как на свою жизнь, так и на жизнь окружающих. Они могут выстроить свою судьбу таким образом, что будут не только вдохновлять и мотивировать других, но и помогут им в достижении самых смелых целей и осуществлении всего задуманного.
Овны настолько сильны, что им верят даже самые убежденные пессимисты. Эти люди очень тонко чувствуют, когда в их помощи и поддержке нуждаются, а когда - нет.
Телец
Люди, рожденные под этим знаком, обладают просто невероятной способностью преуспевать буквально в любом деле, за которое бы ни взялись. Именно благодаря этой суперсиле они часто становятся лидерами и ведут за собой.
Телец, как правило, сосредоточен исключительно на своих целях. Ничто и никто в целом мире не может отвлечь его, пока он не достигнет задуманного.
Поэтому представителям этого знака чаще других удается вырваться вперед даже при наличии жесточайшей конкуренции.
Близнецы
Представители этого знака Зодиака обладают потрясающей способностью видеть и находить красоту абсолютно во всех людях и в себе. Близнецы вовсе не наивны, они прекрасно знают все свои уязвимые места и недостатки, но умеют их так "подать" миру, что те уже выглядят чуть ли не достоинствами.
Эту суперсилу они используют для того, чтобы научить других любить себя и окружающихх, а также - для исцеления.
Рождённые под этим знаком помогают людям рассмотреть за обыденностью и серостью будней главное - насколько прекрасна и неповторима наша жизнь.
Рак
Раки - прирожденные созидатели. Они обладают самым настоящим даром - способностью мечтать о невероятных вещах и воплощать их в жизнь.
При этом эти люди еще и очень настойчивы. Они будут годами искать способы реализовать свою мечту, пока не воплотят ее в реальность.
Лев
Рожденные под этим знаком люди очень изобретательны и находчивы. В этом плане им нет равных. Кроме того, Львы весьма сильны и готовы сражаться до конца за то, что для них важно и любимо.
Их внутренний огонь просто не допускает поражения или отступления. Вот почему Лев выстоит даже в самый тяжелый период своей жизни.
Дева
Девы обладают уникальной силой утешать и успокаивать других людей. Они очень проницательны и наделены потрясающей интуицией. Вот почему рожденные под этим знаком мгновенно "вычисляют" тех, кому плохо, и приходят на помощь.
Девы прирожденные целители, а также - очень верные и преданные тем людям, с которыми связаны кармически.
Весы
Представители этого знака Зодиака - само воплощение коммуникации и связи между людьми. Они умеют все так устроить, организовать, "подогнать", что просто диву даешься. То есть сами создают реальность вокруг.
Будь то бизнес, любовь или отношения между людьми, Весы умеют "привести все к общему знаменателю" и обернуть самую худшую ситуацию в благоприятную.
Скорпион
Суперсила Скорпионов в их индивидуальности. Они обладают невероятным магнетизмом и притягательностью. Харизму этих людей трудно не заметить, поэтому вокруг них всегда много последователей и поклонников.
Благодаря этому дару Скорпионам очень легко завоевывать доверие окружающих и обретать друзей.
Стрелец
Рожденные под данным знаком не только очень умны, но и способны превратить этот свой дар в сверхмощное оружие.
Они прекрасно ладят со своим подсознанием и пользуются полученными знаниями буквально во всех сферах жизни.
Что касается интуиции, то тут Стрелец - настоящий волшебник. Тонко чувствующий и четко действующий.
Козерог
Суперсила Козерогов - это способность нести мир и гармонию. Рожденные под этим знаком - миротворцы, которые всегда ищут в людях все самое лучшее.
Козероги очень хорошо понимают человеческую природу, поэтому никогда не делают преждевременных выводов и не наклеивают ни на кого ярлыки.
Водолей
Сверхъестественная способность представителей этого знака - восстановление даже после самых серьезных неудач.
Водолеи восстают из пепла, словно птица Феникс, и двигаются дальше. При этом еще и вдохновляют других никогда не сдаваться.
Рожденные под этим знаком буквально влюблены в жизнь, и это проявляется во всем и каждый день.
Рыбы
Волшебный дар Рыб - их интуиция. Они верят, что самые верные решения может подсказать только сердце. Поэтому прислушиваются к нему намного чаще, чем к голосу разума.
Рыбы никогда не действуют вразрез со своими убеждениями. Даже если этого требует цель. Для них главное - внутренняя гармония.