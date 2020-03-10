Цены на нефть рухнули. А в Латвии топливо подешевеет?

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере отметила, что на данный момент невозможно прогнозировать, в каком объеме мировое падение цен на нефть повлияет на Латвию, так как "ситуация на мировых рынках нефти в последние дни очень переменчивая". Также, по словам Лигере, для того, чтобы оценить влияние этих изменений на розничных торговцев, нужно больше времени. В условиях переменчивости на мировых рынках прогнозы делать сложно, пишет LETA.

Глава правления Neste Latvija Арманд Бейзикис указал, что на стоимость топлива влияют разные факторы, в основном цены на нефть и нефтепродукты на мировой бирже, а также колебания евро и доллара США.

Он пояснил, что Covid-19 оказал влияние на спрос сырой нефти, что привело к сокращению цен.

"То, уменьшится ли цена на топливо на автозаправочных станциях, в большей степени зависит от того, как долго будет продолжаться падение цен на нефть в мире и как долго этот низкий уровень будет сохраняться", - сказал Бейзикис, пояснив, что сейчас невозможно прогнозировать, когда цены на нефть стабилизируются. По его словам, резкое изменение цен на нефть в один день не отражается на стоимости топлива на АЗС.

Бейзикис отметил, что стоимость бензина на АЗС Neste в последние несколько недель сократилась на три центра, дизельного топлива - на четыре центра.

Представитель Circle K Latvia Гатис Титовс пояснил, что цены на топливо в Латвии следуют за мировыми ценами с подвижкой. Поэтому нынешнее падение цен на сырье частично влияет на стоимость нефти и топлива в Латвии.

"Если сравнить средние цены сети АЗС Circle K, то с января, когда поднялся акциз, и до сегодняшнего дня цены сократились вплоть до 8%", - сказал он, отметив, что закупочная цена на нефть составляет лишь 35% от стоимости топлива. Большую часть цены создают разные налоги - акциз, НДС и пошлина на обязательное хранение государственных резервов. Примерно 10% - наценка розничного торговца. Эти 10% идут на зарплату работников, контроль за качеством, обслуживание терминалов и др.

Титовс указал, что Circle K Latvia как участник рынка не может делать прогнозы касательно изменения цен на топливо в будущем, так как любые прогнозы станут безосновательными догадками.

Тем временем руководитель отдела продаж Virši Арнис Андриановс указал, что с января, ввиду геополитической ситуации и Covid-19, цены на бензин и дизель на АЗС уменьшились более чем на 10 центов за литр.