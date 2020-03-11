В Литве количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до трех

"Это семья, жители Каунаса, муж и жена 1980 и 1985 года рождения. Он находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 6 марта", - сказал министр в среду журналистам.

По данным министра, каунасцы вернулись в Литву 7 марта автомобилем. После возвращения они заполнили форму Национального центра общественного здоровья.

Когда у них поднялась температура, они вызвали скорую помощь. По словам министра, сейчас они чувствуют себя неплохо, находятся на лечении в Каунасской клинической больнице.

Двое лиц, контактировавших с инфицированными, изолированы у себя дома. Верига определил возможность их заражения как высокую, поскольку это близкие родственники.

В целом в Литве проведено 290 тестов по подозрениям на коронавирус.

На данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу.

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с севера Италии 39-летней жительницы Шяуляя.

Сейчас общее число подтвержденных случаев коронавируса в Литве выросло до трех. В целом в стране проведено 290 тестов по подозрениям на коронавирус.