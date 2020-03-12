Латвийские крестьяне: в случае ЧП, мы прокормим страну

Также она отметила, что местным производителям может пойти на пользу сокращение импорта, потому что сейчас на прилавках магазинов очень много привозных товаров. По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, жители Латвии не очень лояльны к местной продукции.

"Я скажу, что слишком мало лояльности. Мне кажется, это все идет с советских времен, мнение, что все импортное - хорошее. Мне кажется, и СМИ виноваты в том, что часто пишут, что мы много используем разных средств защиты растений, слишком много антибиотиков. На самом деле, если сравнить нашу продукцию с той, что произведена в западных странах, то остаточных веществ в нашей еде практически нет. Наши яблоки в 10 раз меньше опрыскивают, чем те, что растут на юге. А в еду поросят производители не добавляют антибиотики", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.