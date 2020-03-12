Латвийские крестьяне: в случае ЧП, мы прокормим страну

Латвийские крестьяне могут обеспечить внутренний рынок в ситуации, если Латвию полностью изолируют в контексте Covid-19, заявил эксперт во внешней политике общества "Крестьянский сейм" Валтерс Зелчс.
"Касательно продовольствия мы самодостаточны. Другой вопрос разнообразии меню наших жителей", - сказал Зелчс в интервью агентству LETA.
Тем временем глава "Крестьянского сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре сказала, что при полном обеспечении внутреннего рынка, латвийские крестьяне смогут и экспортировать продукцию, например, в Швецию, которая производит лишь половину всей необходимой для жителей еды.
Комментируя влияние нового вида коронавируса на сельскохозяйственную отрасль, Дзелзкалея-Бурмистре указала, что Латвия экспортирует молоко, зерно и живой скот, поэтому ограничения на торговлю могут оказать серьезное влияние.
Также она отметила, что местным производителям может пойти на пользу сокращение импорта, потому что сейчас на прилавках магазинов очень много привозных товаров. По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, жители Латвии не очень лояльны к местной продукции.
"Я скажу, что слишком мало лояльности. Мне кажется, это все идет с советских времен, мнение, что все импортное - хорошее. Мне кажется, и СМИ виноваты в том, что часто пишут, что мы много используем разных средств защиты растений, слишком много антибиотиков. На самом деле, если сравнить нашу продукцию с той, что произведена в западных странах, то остаточных веществ в нашей еде практически нет. Наши яблоки в 10 раз меньше опрыскивают, чем те, что растут на юге. А в еду поросят производители не добавляют антибиотики", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.