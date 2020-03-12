Covid-19 повлияет на выборы в Рижскую думу: откроются не все участки

Вопрос о влиянии "ovid-19 на выборы в Рижскую думу задали депутаты Регина Лочмеле-Лунева и Сергей Долгополов ("Согласие").

Берзиня признала, что ситуация тревожная, и ЦИК следит за ее развитием. Из-за коронавируса пансионат "Межциемс" отказался предоставить помещения для избирательного участка. В Совете по кризисному управлению ЦИК получила рекомендацию не открывать шесть избирательных участков в больницах и пансионатах.

Тем самым на внеочередных выборах в Рижскую думу будут работать 152 избирательных участка вместо 158.

По рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подсчет бюллетеней сотрудники будут вести в перчатках, помещения проветривать и дезинфицировать.

Непонятно, что делать с выездами на дом к избирателям, находящимся на карантине, сказала Берзиня.