Чт, 12.03.2020
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Covid-19 повлияет на выборы в Рижскую думу: откроются не все участки

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за риска заболевания Covid-19 на внеочередных выборах в Рижскую думу не будут открыты избирательные участки в больницах и пансионатах, рассказала на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

Вопрос о влиянии "ovid-19 на выборы в Рижскую думу задали депутаты Регина Лочмеле-Лунева и Сергей Долгополов ("Согласие").

Берзиня признала, что ситуация тревожная, и ЦИК следит за ее развитием. Из-за коронавируса пансионат "Межциемс" отказался предоставить помещения для избирательного участка. В Совете по кризисному управлению ЦИК получила рекомендацию не открывать шесть избирательных участков в больницах и пансионатах.

Тем самым на внеочередных выборах в Рижскую думу будут работать 152 избирательных участка вместо 158.

По рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подсчет бюллетеней сотрудники будут вести в перчатках, помещения проветривать и дезинфицировать.

Непонятно, что делать с выездами на дом к избирателям, находящимся на карантине, сказала Берзиня.

Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 25 апреля.

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