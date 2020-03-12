Видео ⟩ В Риге пьяный водитель пробил бетонный забор и пытался сбежать

В Риге в начале улицы Сканстес водитель в возрасте около 40 лет на белом кроссовере врезался в бетонный забор, пробил в нем дыру, после чего бросился бежать, однако его быстро поймали.
За это нужно поблагодарить свидетеля, который увидел бегство и бросился за нарушителем.
"Бросил свою машину там и думал, что, возможно он водитель и покинул место происшествия. Тогда я его там поймал и констатировал, что он воняет алкоголем. Ну вот, так я за нам следовал, так как он от меня убегал. Параллельно я вызвал полицию и мы его поймали. Он перелез через один забор, я не полез, а обошел с другой стороны. Так и поймали. Полиция довольно быстро отреагировала", - рассказал свидетель происшедшего Ивар, добавив, что мужчине не был агрессивным, но пытался сбежать изо всех сил.
Возможный виновник категорически отказался от проверки на алкоголь, поэтому стражи порядка доставили его для проведения экспертизы к медикам.
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