Видео ⟩ В Риге пьяный водитель пробил бетонный забор и пытался сбежать

"Бросил свою машину там и думал, что, возможно он водитель и покинул место происшествия. Тогда я его там поймал и констатировал, что он воняет алкоголем. Ну вот, так я за нам следовал, так как он от меня убегал. Параллельно я вызвал полицию и мы его поймали. Он перелез через один забор, я не полез, а обошел с другой стороны. Так и поймали. Полиция довольно быстро отреагировала", - рассказал свидетель происшедшего Ивар, добавив, что мужчине не был агрессивным, но пытался сбежать изо всех сил.