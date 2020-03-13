Пт, 13.03.2020
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airBaltic: количество сокращенных работников может превысить 400 человек

Самолет airBaltic

ФОТО: Publicitātes foto

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует еще больше сократить количество работников - в целом на время может быть сокращено 400 человек или даже больше, а также планируется закрыть ряд маршрутов, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Если самолеты не летают, у экипажей нет работы", - сказал Гаусс, добавив, что в настоящее время в компании около 1800 сотрудников.

Также он сообщил, что в ближайшие три месяца планируется отменить еще около 3700 рейсов. "Мы должны закрыть 23 из 100 маршрутов", - сказал руководитель airBaltic.

В то же время Гаусс заверил, что airBaltic - финансово стабильное предприятие, и эти меры будут реализованы, чтобы преодолеть кризис. "Это временные меры из-за кризиса. Мы должны быть готовы после кризиса возобновить полеты", - сказал он.

Гаусс отметил, что после кризиса перед авиакомпанией откроются новые возможности, потому что не все перевозчики его переживут и сумеют адаптироваться.

airBaltic предлагает более 70 маршрутов из Риги, а также прямые рейсы из Таллина и Вильнюса. В 2019 году airBaltic перевезла 5,049 млн пассажиров.

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