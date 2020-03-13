Министр: продовольствие в магазинах есть и будет

Он добавил, что продовольствия в Латвии производится больше, чем потребляет население, цепи поставок продолжают работать, опасаться за доставку и доступность продуктов нет оснований.

Герхардс также призывает жителей Латвии покупать продукты по необходимости, в обычном количестве. Он заверил, что Министерство земледелия ранее следило за ситуацией в производстве и торговле продуктами и будет делать это и впредь.

Министр подчеркнул, что в Латвии производится больше еды, чем повседневно потребляется.

Молоко, сливочное масло, сыр, хлеб, мука и другие повседневные продукты питания доступны и будут доступны жителям Латвии, как и раньше.

Министр сообщил, что правительство решает вопросы поддержки производителей, в том числе будет доступна программа финансовых гарантий в размере до миллиарда евро для предприятий среднего размера с тем, чтобы они не потеряли свое место на рынке.

Председатель правления предприятия по переработке зерна Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс сказал, что предприятие работает в усиленном режиме, все мощности полностью загружены. Количество заказов выросло не только на местном рынке, но и из других стран Европы.

Амсилс призвал людей думать над своими покупками, добавив, что производственные мощности Dobeles dzirnavnieks в 3-4 раза превышают спрос жителей Латвии на продукцию предприятия.

Он добавил, что цены на продукцию предприятие менять не планирует.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис подтвердил, что латвийские производители способны полностью обеспечить местный рынок.