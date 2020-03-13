Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, в США - режим ЧС. Что происходит в мире?

Отмечается, что отмена экспедиций альпинистов лишит Непал многомиллионных доходов.

В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.

Польша

Польша приостанавливает на 10 дней допуск иностранных граждан на территорию страны. Запрет вступает в силу c воскресенья, 15 марта.

Польские граждане, находящиеся за границей, по приезде в Польшу должны будут отправляться на карантин на 14 дней. В Польше также приостанавливается деятельность пабов, кофеен, клубов и баров.

Россия

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза. Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва - столица ЕС, осуществляемых через "Шереметьево" (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России.

Кроме того, также с 16 марта вводится аналогичное ограничение на ависообщение с Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС). Исключение также для чартеров и рейсов Москва - Женева и Москва - Осло.

В России за последние сутки выявлено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, общее количество инфицированных достигло 45.

Среди этих 11 новых пациентов есть те, кто приехал в страну из Франции и Австрии; ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией.

США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране.

Трамп заявил, что направит до $50 млрд на борьбу с коронавирусом. Трамп также сказал, что в начале следующей недели будет доступно до 500000 дополнительных тестов на коронавирус.

Украина

В Украине скончалась 71-летняя пенсионерка, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове. Сообщается, что утром женщине стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но старания медиков оказались тщетными. В Минздраве Украины отметили, что погибшая находилась в группе риска.

В пятницу также стало известно, что принято решение о закрытии въезда в Украину для иностранцев.

Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ограничение будет действовать две недели, а потом будет принято дальнейшее решение.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы в Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.

При этом украинцев будут впускать в страну, но призывают не ездить за границу.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Ньюсуан" добавил, что Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта.

Видео: Украина закрывает границы

Франция

12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начиная с 16 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения. Также он призвал компании Франции разрешить сотрудникам работать на дому.

Помимо этого, во Франции решили запретить проводить публичные мероприятия с участием более 100 человек. После этого о закрытии объявил Лувр.

Число заболевших в стране достигло более 2800 человек, умер 61 человек.

Чехия

По состоянию на 13 марта в Чехии зафиксированы 117 случаев заражения Covid-19. Страна закрыла въезд для иностранцев и запретила гражданам покидать страну.

Швейцария

После того, как число подтвержденных случаев Covid-19 в Швейцарии выросло с 850 в четверг до 1125 в пятницу, правительство одобрило ряд мер по ограничению распространения коронавируса. До 4 апреля здесь закрывают школы и запрещают публичные мероприятия с участием более 100 человек. Бары, клубы и рестораны не могут принимать более 50 человек одновременно.

Эстония

В пятницу лаборатория департамента здоровья Эстонии подтвердила 38 новых случаев коронавируса, всего в Эстонии заболевание диагностировано у 79 человек. Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.