Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, в США - режим ЧС. Что происходит в мире?

"Европа теперь стала эпицентром пандемии", - заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Во многих странах вводятся беспрецедентные меры, в США объявлен режим чрезвычайной ситуации. RUS.TVNET обобщает главное о событиях в мире.
Австрия
В Австрии со следующей недели, чтобы ограничить распространение нового коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, а бары и рестораны не будут работать по вечерам. Об этом в пятницу, 13 марта, заявило правительство.
Работу смогут продолжить только те магазины, которые продают предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства.
Австрия также приостановила все рейсы в Швейцарию, Францию и Испанию. Ранее правительство приняло решение закрыть учебные заведения, учреждения культуры и горнолыжные курорты.
На сегодняшний день в Австрии зарегистрировано 432 случая Covid-19, один из заболевших умер.
Великобритания
В отличие от многих охваченных нынешней пандемией стран, которые ввели полномасштабные карантинные меры, британские власти поступили гораздо более сдержанно:
- человек должен самоизолироваться у себя дома в течение семи дней, если у него внезапно появился непроходящий кашель и повысилась температура до 37,8 градусов;
- Британским школам рекомендовано отменить все поездки и экскурсии, однако полная отмена занятий признана неэффективной мерой;
- Британские власти полагают, что запрет на проведение массовых мероприятий - это одна из наименее эффективных мер, она сократит число зараженных всего на 5%;
- Главный врач Англии и старший советник правительства по научным вопросам не рекомендовали властям закрывать воздушное сообщение с другими странами.
По данным за пятницу в Британии коронавирус диагностирован у 798 человек, однако в правительстве признают, что реальное число инфицированных новым вирусом может быть гораздо выше - по их оценке, от 5 до 10 тысяч человек.
Дания
Власти Дании с субботы закрывают границы страны, заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.
"Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете", - заявил министр юстиции на пресс-конференции правительства. Его слова приводит радиостанция DR.
Запрет будет действовать до 13 апреля.
Литва
В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом Covid-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу.
"У нас установлены три новых случая. Пока хорошая новость в том, что все они - привозные, а это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри страны", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
По его словам, один новый случай выявлен в Клайпеде, второй - в Вильнюсе у гражданки Испании, третий - в Каунасе.
"Гражданка Испании - из Мадрида, у нее выявлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе - житель этого города, вернувшийся из Италии", - сказал А. Верига.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести.
Непал
Правительство Непала приостановило до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест.
Отмечается, что отмена экспедиций альпинистов лишит Непал многомиллионных доходов.
В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.
Польша
Польша приостанавливает на 10 дней допуск иностранных граждан на территорию страны. Запрет вступает в силу c воскресенья, 15 марта.
Польские граждане, находящиеся за границей, по приезде в Польшу должны будут отправляться на карантин на 14 дней. В Польше также приостанавливается деятельность пабов, кофеен, клубов и баров.
Россия
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза. Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва - столица ЕС, осуществляемых через "Шереметьево" (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России.
Кроме того, также с 16 марта вводится аналогичное ограничение на ависообщение с Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС). Исключение также для чартеров и рейсов Москва - Женева и Москва - Осло.
В России за последние сутки выявлено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, общее количество инфицированных достигло 45.
Среди этих 11 новых пациентов есть те, кто приехал в страну из Франции и Австрии; ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией.
США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране.
Трамп заявил, что направит до $50 млрд на борьбу с коронавирусом. Трамп также сказал, что в начале следующей недели будет доступно до 500000 дополнительных тестов на коронавирус.
Украина
В Украине скончалась 71-летняя пенсионерка, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове. Сообщается, что утром женщине стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но старания медиков оказались тщетными. В Минздраве Украины отметили, что погибшая находилась в группе риска.
В пятницу также стало известно, что принято решение о закрытии въезда в Украину для иностранцев.
Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ограничение будет действовать две недели, а потом будет принято дальнейшее решение.
"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы в Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.
При этом украинцев будут впускать в страну, но призывают не ездить за границу.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Ньюсуан" добавил, что Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта.
Видео: Украина закрывает границы
Франция
12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начиная с 16 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения. Также он призвал компании Франции разрешить сотрудникам работать на дому.
Помимо этого, во Франции решили запретить проводить публичные мероприятия с участием более 100 человек. После этого о закрытии объявил Лувр.
Число заболевших в стране достигло более 2800 человек, умер 61 человек.
Чехия
По состоянию на 13 марта в Чехии зафиксированы 117 случаев заражения Covid-19. Страна закрыла въезд для иностранцев и запретила гражданам покидать страну.
Швейцария
После того, как число подтвержденных случаев Covid-19 в Швейцарии выросло с 850 в четверг до 1125 в пятницу, правительство одобрило ряд мер по ограничению распространения коронавируса. До 4 апреля здесь закрывают школы и запрещают публичные мероприятия с участием более 100 человек. Бары, клубы и рестораны не могут принимать более 50 человек одновременно.
Эстония
В пятницу лаборатория департамента здоровья Эстонии подтвердила 38 новых случаев коронавируса, всего в Эстонии заболевание диагностировано у 79 человек. Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.
Общие данные:
- В более чем 100 странах мира Covid-19 заболели 134,5 тысячи человек. Выздоровели - более 70 тысяч, умерли - порядка пяти тысяч.
- "Европа теперь стала эпицентром пандемии", - заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, назвав трагической вехой более 5000 случаев смерти в мире.