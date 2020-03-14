Сб, 14.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

SPKC опубликовал карту распространения Covid-19 в Латвии

ФОТО: SPKC

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал в соцсети Twitter карту Латвии, на которой отмечены регионы с наибольшим числом заразившихся новым коронавирусом Covid-19.

Официально вирус не выявлен ни у одного из жителей Курземе и Видземе. Больше всего инфицированных в Риге и Рижском районе.

SPKC сообщает, что более подробной информации пока не предоставляет, чтобы уберечь конкретных пациентов от распространения чувствительных данных.

С ростом количества заболевших данные будут публиковаться по краям Латвии, добавили в SPKC.

Как сообщалось, из-за распространения коронавируса в Латвии с пятницы, 13 марта, объявлена чрезвычайная ситуация. По состоянию на субботу, 14 марта, в стране выявлены 26 инфицированных коронавирусом.

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