SPKC опубликовал карту распространения Covid-19 в Латвии

Официально вирус не выявлен ни у одного из жителей Курземе и Видземе. Больше всего инфицированных в Риге и Рижском районе.

SPKC сообщает, что более подробной информации пока не предоставляет, чтобы уберечь конкретных пациентов от распространения чувствительных данных.

С ростом количества заболевших данные будут публиковаться по краям Латвии, добавили в SPKC.