SPKC опубликовал карту распространения Covid-19 в Латвии

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал в соцсети Twitter карту Латвии, на которой отмечены регионы с наибольшим числом заразившихся новым коронавирусом Covid-19.
Официально вирус не выявлен ни у одного из жителей Курземе и Видземе. Больше всего инфицированных в Риге и Рижском районе.
SPKC сообщает, что более подробной информации пока не предоставляет, чтобы уберечь конкретных пациентов от распространения чувствительных данных.
С ростом количества заболевших данные будут публиковаться по краям Латвии, добавили в SPKC.
Как сообщалось, из-за распространения коронавируса в Латвии с пятницы, 13 марта, объявлена чрезвычайная ситуация. По состоянию на субботу, 14 марта, в стране выявлены 26 инфицированных коронавирусом.